Коронавирус: Трамп решил не вводить карантин в Нью-Йорке, но жителям рекомендовали никуда не ездить

По словам Трампа, решение было принято в соответствии с рекомендациями оперативной группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом.
Перед этим американский лидер предупреждал, что для замедления распространения Covid-19 может быть введен карантин в Нью-Йорке и частях штатов Нью-Джерси и Коннектикут.
Между тем, в одном только Нью-Йорке было зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения. Больше половины подтвержденных случаев в США приходится именно на этот штат. По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 124,6 тыс. жителей США, более 2,1 тыс. умерли, более 1 тыс. выздоровели.
Трамп написал в "Твиттере", что вместо карантина жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут настоятельно посоветуют никуда не ездить.
После этого Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали жителей этих трех штатов в течение 14 дней совершать поездки только в случае крайней необходимости.
Агентство отметило, что это не относится к людям, работающим в жизненно важных для страны компаниях, например, к медикам и работникам пищевой промышленности.
Число людей, умерших от коронавируса в США, - меньше, чем в Италии. Эпицентрами являются Нью-Йорк, Новый Орлеан, Детройт и Сиэтл.
Накануне в США скончался первый ребенок, у которого было выявлено заражение коронавирусом.
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