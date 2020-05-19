Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки.
"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", — сказал Трамп.
Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.
На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".
Президент Трамп раньше неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19.
"Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии — многие принимают его", — сказал он журналистам.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.
Ведомство также обращало внимание на данные о том, что препарат может вызывать серьезные проблемы с сердечным ритмом у пациентов с Covid-19.
FDA призвало не использовать это лекарство вне больниц — там его применение разрешено в качестве временной меры для лечения Covid-19 в ограниченных случаях.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: работают юристы, выясняют, можно ли отозвать карантин (30)
После того как премьер-министр Литвы Саулюс...
В столичном магазине Rimi коронавирус установили у 4 работников Производственный цех остановлен (2)
Во вторник стало известно, что коронавирус установили...
Места, в которых в Литве маски по-прежнему обязательны (2)
В последние дни поступает немало сообщений о том, что в...
Премьер Литвы о карантине: мы видим, что некоторые решения уже созрели (27)
20 мая правительство Литвы должно приступить к...