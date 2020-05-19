Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки.

"Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь", — сказал Трамп.

Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.

На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".

Президент Трамп раньше неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19.

"Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии — многие принимают его", — сказал он журналистам.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.

Ведомство также обращало внимание на данные о том, что препарат может вызывать серьезные проблемы с сердечным ритмом у пациентов с Covid-19.

FDA призвало не использовать это лекарство вне больниц — там его применение разрешено в качестве временной меры для лечения Covid-19 в ограниченных случаях.