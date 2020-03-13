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Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

О введении режима чрезвычайной ситуации он объявил в Белом доме на встрече с журналистами.

Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам власти лучше координировать действия в условиях эпидемии.

Также президент США заявил, что медики получат дополнительные полмиллиона комплектов для диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и еще пять миллионов в течение месяца, отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются.

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Трамп заявил, что его указ дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен некоторыми существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность действовать более гибко и оперативно.

Чрезвычайное положение позволяет Трампу выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями, а также дает возможность федеральным властям более эффективно координировать действия со штатами и местными властями.

Пока в США выявлено 1700 случаев заболевания Covid-19, более сорока человек скончались от коронавируса.

bbcrussian.com
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