AstraZeneca заявила, что подобная приостановка - обычная мера, когда кто-то из участников испытаний заболевает.

Десятки исследовательских центров по всему миру пытаются разработать вакцину против коронавируса.

До сих пор считалось, что значительные шансы на успех именно у Оксфордского университета и AstraZeneca. Их вакцина уже прошла две стадии тестирования.

Тестирование нового препарата дошло до третьей стадии, в нем принимают участие около 30 тыс. человек в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР.

На третьей стадии тестирования ученым необходимы тысячи волонтеров, и этот процесс может занять несколько лет.

Агентство Stat News, сообщившее о временном прекращении испытаний вакцины, пишет, что пока не ясно, что именно случилось с волонтером, но, по имеющейся информации, он должен вскоре выздороветь.

Испытания могут возобновиться через несколько дней

Анализ. Фергюс Уолш, корреспондент Би-би-си по вопросам медицины

На первый взгляд, этот инцидент может вызвать беспокойство. Клинические испытания вакцины, и не простой вакцины, а той, которую ожидает весь мир, приостановлены из-за неблагоприятной реакции участника испытаний.

Но подобное случается при многих испытаниях новых препаратов.

Оксфордские исследователи говорят, что это обычное дело. Каждый раз, когда волонтер неожиданно попадает в больницу и не сразу очевидна причина его болезни, испытания новой вакцины или препарата приостанавливаются.

Оксфордский университет и AstraZeneca однажды уже сталкивались с подобной проблемой - после того, как они только начали прививать волонтеров в апреле.

Представитель университета заявил, что при масштабных клинических испытаниях подобное - дело случая. Кто-то из участников может заболеть. Но сейчас следует тщательно установить причины заболевания.

Окончательное решение о возобновлении тестирования вакцины примет британская Служба по надзору в сфере здравоохранения (MHRA).

Ученые Оксфордского университета считают, что этот подход лишь свидетельствует о том, насколько серьезно они относятся к охране здоровья волонтеров и как тщательно они придерживаются самых высоких стандартов в своих исследованиях.

В поисках вакцины

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина против Covid-19 была разработана до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. Скептики заявляют, что президент ставит свои политические интересы превыше всего и не учитывает возможные последствия для здоровья населения.

Во вторник девять компаний, разрабатывающих вакцину против Covid-19, обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что намерены следовать всем принципам научных исследований и этики и ни в коем случае не подвергать опасности здоровье волонтеров, принимающих участие в испытаниях новых препаратов.

Среди компаний, подписавших это заявление, - AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merk, Moderna, Sanofi и Novavax.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по всему миру проходят испытания около 180 вакцин, но добавляет, что их клинические испытания еще не закончены.

ВОЗ добавляет, что даже если вакцина будет разработана, она должна будет полностью пройти тестирование и вряд ли будет одобрена в этом году.

Тем не менее, Россия и Китай уже заявили, что разработали свои собственные версии вакцины, и уже прививают ее определенным группам населения.

ВОЗ считает, что обе вакцины лишь проходят тестирование.

Тем временем Федеральное управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало понять, что в Соединенных Штатах вакцины могут одобрить до того, как они пройдут третью стадию клинических испытаний, что означает, что они могут быть задействованы к президентским выборам.

На прошлой неделе стало известно, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал штаты обдумать возможность отмены некоторых требований, чтобы быть готовыми к распространению вакцины к 1 ноября - за два дня до президентских выборов.