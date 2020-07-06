Коронавирус оказался гораздо опаснее - он успешно передается по воздуху

Как следует из материала, опубликованного газетой The New York Times, ученые считают, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

Газета приводит комментарий представителя ВОЗ Бенедетты Аллегранзи. "Мы заявляли несколько раз, в частности в последние пару месяцев, что считаем передачу воздушно-капельным путем возможной, но, разумеется, это не подкрепляется твердыми или даже четкими доказательствами", - добавила она. "По этому вопросу активно идут споры", - сообщила представитель ВОЗ.

Как отмечает издание, ожидается, что данное открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в одном из научных журналов. Выдержки из него не приводятся. В материале также не уточняется, какие государства и организации представляют указанные 239 исследователей, отмечает ТАСС.

В публикации приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность.

На данный момент число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 11,4 млн. Число летальных исходов составило свыше 534 тысяч.