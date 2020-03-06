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Департамент здоровья Эстонии в четверг выявил заражение коронавирусом еще у двух жителей Таллинна, которые прилетели 29 феврваля из Бергамо. Сейчас оба инфицированных находятся на домашнем лечении, сообщает Delfi.ee.
Коронавирус обнаружен уже у пятерых эстонцев, четверо из них летели через Ригу
© Shutterstock

Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии выросло до 5. В четверг, 5 марта, выяснилось, что болен человек среднего возраста, который вылетел из Бергамо в Таллин 29 февраля, а также молодой человек (около 25 лет), который летел в тот же день из Бергамо в Ригу, а затем отправился в Эстонию.

Утром 5 марта сообщалось о третьем заболевшем в Эстонии. Это житель Таллина среднего возраста, 29 февраля вернувшийся из Бергамо в Ригу. Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний, с ним контактировали два латвийца.

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Во вторник в Эстонии был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Инфицированный в минувшую субботу прибыл самолетом из итальянского Бергамо в Ригу, а оттуда на личном автомобиле отправился в Эстонию. Первым в Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу.

В Латвии пока подтвержден только один случай заболевания Covid-19.

rus.DELFI.lv
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