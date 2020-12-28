Общее количество активных случаев коронавируса на планете приближается к 35 млн: с начала пандемии было зафиксировано более 80,4 млн случаев заражения, переболело и выздоровело около 45 млн человек. Скончались в результате этого заболевания около 1,75 млн человек.

На первом месте по числу заражений за весь период пандемии — США (около 19 млн), за ними идет Индия (10,1 млн), далее — Бразилия (7,4 млн) и Россия (более 3 млн).

В ЕС началась вакцинация



Евросоюз в воскресенье официально начал кампанию по вакцинации граждан от Covid-19.

ЕС начал ее на несколько недель позже Британии и США — правительства ждали одобрения вакцины Pfizer-BioNTech Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Со временем привить планируется 446 млн граждан, но пока Европейская комиссия заключила с производителями контракт на поставку 200 млн доз Pfizer-BioNTech с опционом докупить еще 100 млн. Вместе с вакцинами других производителей Евросоюз закупил более 2 млрд доз препаратов.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина Pfizer-BioNTech доставлена в центры вакцинации во всех 27 странах Евросоюза. #ДнивакцинацииЕС (#EUvaccinationdays) — это трогательный момент единения. Вакцинация — это надежда на долгосрочный выход из пандемии", — написала она в "Твиттере".

Отдельные страны не готовы были дожидаться официального начала вакцинации и начали прививать граждан еще в субботу.

Так поступили в Германии, где накануне первыми получившими вакцину стали жители дома престарелых в городе Хальбершдадт.

В Италии первыми получившими вакцину стали три медицинских работника в больнице Спалланцани в Риме. "Вакцинация прошла очень хорошо, это был волнительный, исторический момент", — сказала в беседе с местными СМИ 29-летняя медсестра Клаудиа Аливернини.

Вирус распространяется все быстрее



Опасная вариация коронавируса, обнаруженная в Британии на прошлой неделе, обнаружена в нескольких европейских странах, а также в Японии и Канаде.

Испания, Швейцария, Швеция и Франция сообщают о заражениях, связанных с приехавшими из Британии, однако в канадском Онтарио у зараженной новым вариантом пары не было контактов с британцами.

В Японии заразился 30-летний пилот гражданской авиации, вернувшийся из Лондона, и девушка 20-30 лет. Правительство страны накануне объявило, что в субботу на месяц полностью закроет границы — въехать можно будет только носителям японского гражданства и некоторым категориям путешественников из ряда преимущественно азиатских стран.

В начале недели Россия вслед за европейскими странами, Канадой, Турцией, Аргентиной и Ираном приостановила авиасообщение с Великобританией. Всего на эту меру пошли более 35 стран.

Это решение было связано с заявлением британских властей о том, что на территории страны обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая на 70% более заразна.

Новый карантин в Израиле



Тем временем в Израиле начался уже третий за время пандемии локдаун, призванный окончательно остановить распространение инфекции. Власти продолжают кампанию по массовой вакцинации и надеются, что нынешний карантин будет последним.

Начиная с воскресенья, израильтянам запрещено без уважительной причины отдаляться от своих домов более чем на километр, закрываются все магазины и предприятия, не имеющие жизненно важного значения. Локдаун вводится по меньшей мере на две недели.

В Израиле зафиксирован один из самых высоких показателей распространения Covid-19 в мире: при населении около 9 млн человек здесь около 400 тыс. заболевших и более 3,2 тыс. смертей.

Однако в Израиле также продолжается массовая вакцинация. С начала этой недели прививки от коронавируса сделали уже 280 тыс. израильтян, а по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, к следующим выходным каждый день должны делаться 150 тыс. прививок.

Власти надеются, что к концу января им удастся вакцинировать половину населения страны и полностью справиться с пандемией к марту.

США: Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи



Президент США Дональд Трамп вечером в субботу не стал подписывать законопроект о материальной помощи гражданам, мотивировав это тем, что предусмотренные им единовременные выплаты (около 600 долларов американцам, зарабатывающим меньше 75 тыс. в год) слишком малы.

Трамп настаивает, что помощь таким гражданам должна составлять по меньшей мере две тысячи долларов, но члены Республиканской фракции в Конгрессе отказываются повышать выплаты.

Бюджет пакета помощи гражданам связанный с пандемией — 1,4 трлн долларов. Во вторник, если конгресс не примет законопроект о помощи или вспомогательный законопроект, правительству США грозит "шатдаун".

Лидер Абхазии заразился коронавирусом



Глава непризнанной Абхазской республики Абхазия Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщили в его пресс-службе.

"Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно", — цитирует сообщение пресс-службы агентство РИА "Новости".

В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 221 тыс случаев заражения коронавирусом. Скончалось 2377 человек.