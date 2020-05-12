Коронавирус: новые заражения в Ухане и гей-барах Сеула

В Ухане тесты на Covid-19 дали положительный результат у пяти человек. Это первые подтвержденные случаи заражения в городе с 3 апреля.

По информации властей, все зараженные проживали в одном жилом комплексе.

Китай ранее начал ослаблять строгие карантинные меры после того, как количество новых заражений пошло на убыль, несмотря на предупреждения экспертов о том, что свободное перемещение людей может стать причиной роста случаев инфицирования.

В воскресенье были выявлены 11 новых случаев в городе Шулань в провинции Гирин, находящейся на границе с Россией и Северной Кореей. На следующий день в городе был введен карантин. Город стал единственным местом в стране, в котором власти подняли уровень риска до высокого.

Жителям города предписано оставаться дома. Исключение сделано лишь для выхода в продуктовые магазины. Движение общественного транспорта остановлено, а такси запрещено покидать город.

Пока неясно, откуда взялись новые случаи заражения, но с учетом географического расположения провинции Гирин, граничащей с Россией и Северной Кореей, специалисты не исключат вероятности передачи инфекции возвращающимися в страну рабочими-мигрантами.

В Южной Корее было выявлено 35 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель выявленных заражений за сутки в стране более чем за месяц.

29 заразившихся были посетителями гей-клубов в Сеуле. Как сообщается, распространителем инфекции стал мужчина не старше 30 лет.

Всего в прошедшие выходные сеульские гей-клубы посетили более 3 тыс. человек. Они могут пройти анонимный тест на коронавирус.

Выйти с ними на связь властям будет непросто, поскольку многие из них предоставили вымышленные имена и контактные данные на входе в клубы и бары. Подобная анонимность связана с тем, что в Южной Корее по-прежнему распространена гомофобия.

В Германии, несмотря на рост выявленных новых случаев, с сегодняшнего дня открылись бары, спортзалы и кафе. Каждая земля страны сама решает, какие ограничения можно ослабить.

Большинству жителей страны теперь можно встречаться с людьми, которые не являются членами их семьи. Еще большему числу учеников разрешили вернуться в школы.

В земле Северный Рейн-Вестфалия, самом населенном регионе страны, кафе и рестораны могут обслуживать посетителей как внутри, так и снаружи — при условии соблюдения между ними социального дистанцирования.

В Нидерландах решили проблему посещения родственников и друзей в домах престарелых с помощью специальных кабин, разделенных стеклом. Как известно, смертность от Covid-19 среди людей преклонного возраста наиболее высокая.

Руководитель Claris Healthcare рассказал Би-би-си, что многим находящимся под опекой пожилым людям непонятно, почему они не могут увидеться с близкими людьми.

"Все живущие здесь страдают от болезни Альцгеймера или деменции, и для большинства из них общение в Zoom через iPad кажется чересчур сложным. Им не всегда понятно, что общение происходит в реальном времени, что это не запись, что на другом конце живой человек, что это не картинка и не фильм. Поэтому они не отвечают", — сказал он.