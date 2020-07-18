Коронавирус: миллион больных в Индии, два - в Бразилии; Британия смягчит карантин

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились коронавирусом более 13,8 млн человек, более 590 тысяч человек умерли.

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В Индии миллион случаев





Индия вышла на третье место в мире по числу заразившихся (после США и Бразилии).Для страны с населением в 1,3 млрд человек миллион заразившихся может показаться не столь существенным показателем, но болезнь распространяется стремительно, и система здравоохранения страны может быть перегружена.

После ослабления строгих карантинных мер власти вновь начали вводить точечный карантин в наиболее пострадавших районах.

Больше 2 млн зараженных в Бразилии





Количество выявленных случаев заражений в Бразилии перевалило за 2 млн случаев, и темп распространения вируса, похоже, не замедляется.

В Бразилии проживает примерно 210 млн человек. Страна занимает второе место в мире после США по количеству зараженных. Президент Жаир Болсонару продолжает настаивать на безобидности вируса, несмотря на то, что неделю назад его тест на коронавирус оказался положительным.

По официальной статистике, Covid-19 стал причиной смерти более 74 тыс. человек, но реальная цифра может быть еще выше.

Рекордный показатель заражений в США





В США зафиксирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки с начала пандемии - 74,5 тыс. случаев. Общее количество заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, теперь превышает 3,57 млн.

Рост заражений наблюдается в 30 штатах. Всего по стране от Covid-19 за сутки скончалась почти тысяча человек. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 138 тысяч человек.

Больше половины из 50 американских штатов сделали обязательным ношение масок. Это правило начало действовать в штате Луизиана, где власти предписали носить маски в публичных местах и в помещениях. Также в штате были закрыты бары.

Но не все разделяют мысль о целесообразности этого правила. В штате Джорджия губернатор-республиканец Брайан Кем оспорил в суде решение мэра-демократа Атланты Кишы Ланс Боттомс об обязательном ношении масок.

В Англии новые послабления карантина





В Англии вновь можно свободно пользоваться общественным транспортом, а с 1 августа работодатели сами могут решать, возвращать ли сотрудников в офисы, объявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

С 1 августа сможет возобновить работу большинство развлекательных заведений, включая боулинг, ледовые катки и казино. Также вновь смогут открыться салоны красоты. Это не распространяется на ночные клубы и детские игровые площадки в помещениях.

С октября жители Англии смогут посещать спортивные мероприятия и концерты на стадионах.

По словам Джонсона, правительство надеется, что страна сможет вернуться к нормальной жизни уже к концу года. Число жертв коронавируса в Британии превысило 45 тысяч. Это крупнейший показатель смертности в Европе.

Израильский карантин в выходные





В Израиле вновь вводятся карантинные ограничения из-за скачка новых случаев заражений. С 17:00 в пятницу до 05:00 в воскресенье, когда начинается рабочая неделя, будут закрыты магазины (за исключением продовольственных), спортзалы, парикмахерские, зоопарки, рынки, туристические достопримечательности, а рестораны смогут продавать еду лишь на вынос.

Будет запрещено собираться в группы больше 10 человек в помещениях, и больше 20 - на открытом воздухе. Также будут закрыты пляжи.

Ограничения будут действовать каждые выходные до особого распоряжения, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Отмечается, что в свете роста смертей от коронавируса эти меры необходимы для предотвращения введения строгого карантина.

В других странах



Главный санитарный врач Ирландии предупредил, что ситуация с коронавирусом в стране далека от идеальной, и призвал жителей проводить отпуск дома. Власти полагают, что с нынешним темпом распространения к 10 августа в стране может быть по 150 новых заражений в день

В Испании выявлено рекордное с начала мая количество новых случаев Covid-19 - 580 случаев за сутки. Власти Барселоны намерены ограничить передвижение людей в городе, чтобы остановить распространение вируса

Растет число новых случаев и в Италии. За сутки тест дал положительный результат у 230 человек. Значительная их часть находится в Ломбардии и Эмилии-Романье. С начала пандемии от коронавируса в стране умерли более 35 тыс. человек

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Во Франции опасения вызывают два региона - Майенн и Нувель-Акитэн, где произошли вспышки инфекции

В Кыргызстане за июль число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза, а система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, и в результате у многих жителей началась паника. Подробности можно узнать в нашей статье.

Ограничения в Синьцзяне





Из-за вспышки коронавируса было отменено более 600 авиарейсов в китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян. По официальным данным, там было выявлено шесть зараженных с симптомами, у 11 человек симптомы не проявились.

Карантинные меры также включают в себя остановку единственной ветки метро и многих автобусных маршрутов. Некоторые жители города сообщили в соцсетях, что им было предписано не покидать свои районы. Согласно другим публикациям, власти закрыли въезд и выезд из города Кашгар, также находящегося в Синьцзяне.

Вторая волна в Бельгии?





Бельгия, вероятно, находится на пороге второй волны пандемии, заявил ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. Ранее стало известно, что количество новых заражений за неделю выросло на 32%.

Темп распространения вируса свидетельствует о том, что человек с Covid-19 в среднем заражает еще одного человека. Ван Ранст уточнил в "Твиттере", что если раньше удавалось выявить лишь каждого десятого заразившегося, то теперь - каждого третьего.

Министерство здравоохранения в ответ заявило, что не согласно с выводами вирусолога. Представитель ведомства сообщил, что новые случаи локализованы и происходят во фламандских провинциях - Западной Фландрии, Антверпене и Лимбурге.

Американцы не одобряют действий Трампа



Согласно опросу, проведенному совместно Washington Post и ABC News, большинство американцев недовольны действиями президента Трампа во время пандемии.

60% жителей страны не одобряют принятые им меры, а 38% опрошенных сказали, что их все устраивает. В мае недовольных было 53%. Из тех, кто не поддержал действия Трампа, 52% сообщили, что они "крайне недовольны".

В среднем, шестеро из 10 американцев не доверяют словам Трампа о Covid-19.