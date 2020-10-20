Как отметил глава государства, его послание основывается на предвыборной программе:

«Согласно Конституции Украины, обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И это официальное начало будет единственным общим с предыдущими посланиями президентов Украины. Время менять традиции. Ранее депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять».

О Крыме и Донбассе

По словам Зеленского, те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность: «вопрос не в мести, а в справедливости».

«Мы строим украинскую армию, которая сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда», – заявил он.

При этом он также добавил, что деоккупация Крыма и Донбасса является ключевым приоритетом в его деятельности:

«В повестке дня «нормандского формата» никогда не было вопроса Крыма. Но оно было и есть всегда, и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме».

Об освобождении пленных

Президент Украины заверил, что на дипломатическом уровне борьба ведется за каждого украинца: и военного, и гражданского:

«Процесс освобождения наших граждан продолжается. Мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения».

О местных выборах и карантине

Президент Украины обвинил местные власти в саботаже решений правительства о карантинных мерах:

«Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местные власти хотят нравиться избирателям, саботируют решения правительства и проводят многотысячные концерты в день города. Это игра в злого полицейского в столице и хорошего на местах. Знайте, возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести».

О вакцине от COVID-19

Зеленский заверил, что Украина получит вакцину от COVID-19, как только она будет создана:

«Я верю, что мы все преодолеем. Мы уже обсудили с нашими европейскими партнерами поставки в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики и все остальные, кто противодействует коронавирусу».

О диджитализации

Президент Украины хочет, чтобы уже на следующих президентских выборах украинцы имели возможность голосовать онлайн, если им этого хочется.

По его словам, 2021 год станет началом вхождения страны в режим «пейперлес» (англ. Paperless, без бумаги).

«Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг», - добавил он.

О стратегии развития Украины до 2030 года

Как отметил Зеленский, в ближайшее время Кабинет министров должен представить долгосрочную стратегию развития:

«Украине нужна полноценная стратегия развития. Не на два, три, пять лет. Достаточно измерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года».

О безвизе

По словам Зеленского, безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает, отмечается ощутимый прогресс Украины в выполнении

Соглашения об ассоциации с ЕС:

«(Есть) все предпосылки для промышленного безвиза, (для заключения) соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС, углублении интеграции украинских рынков с европейскими, а еще четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает, кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как со Всемирным банком, так же и с ЕБРР».

О борьбе с коррупцией

Президент Украины назвал неудовлетворительной работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией:

«Они (руководители антикоррупционных органов – УНИАН) говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Скажите: где же телефон? Может, хоть так будет результат?».

По его словам, законодательные, оперативные, материальные, психологические условия для работы антикоррупционных органов есть, а «реального результата» пока нет.