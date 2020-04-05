Она отметит ту боль утраты, те страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.

Королева также выразит признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнет ту важную роль, которую играет каждый член общества.

Ее обращение будет передано по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому летнему времени.

Оно было записано заранее. Как ожидается, королева скажет: "Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас".

"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние", - отмечает королева.

"Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране", - подчеркивает королева Елизавета.

Королева также выразит признательность всем британцам, которые, невзирая на хорошую погоду в эти выходные, последовали рекомендациям властей и остались дома.

Это редкое обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии одного-единственного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл, решение записать подобное обращение с целью поддержать моральный дух нации было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра.

Между тем, сам Борис Джонсон, у которого диагностирован коронавирус, продолжает оставаться в самоизоляции на Даунинг-стрит, а его беременная невеста Кэрри Саймондс написала в "Твиттере", что уже неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.

Как отметил в субботу на ежедневном брифинге по эпидемической ситуации в стране глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис, уже есть признаки того, что меры социального дистанцирования сокращают распространение вируса, и новые цифры дают основания говорить о фазе стабилизации.

В то же время он подчеркнул, что еще рано "снимать ногу с педали газа".

Число смертей от коронавирусной инфекции в Британии достигло в субботу 4 313, общее число людей с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 41 903. В субботу стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 5-летнего мальчика, имевшего хронические заболевания.

Наследник престола принц Чарльз, которому 71 год, переболел Covid-19 в легкой форме и уже вышел из самоизоляции, которую провел в Шотландии.

В минувшую пятницу принц Чарльз по видеосвязи открыл первый полевой госпиталь Национальной службы здравоохранения в Лондоне.

Как ранее заявляла канцелярия Букингемского дворца, королева последний раз видела своего старшего сына 12 марта, когда никаких симптомов заболевания у него не было.