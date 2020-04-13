В Испании с понедельника возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины. Об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан ранее объявила Дания - одна из первых стран Европы, где они были введены.

В Германии правительство обсуждает смягчение мер, во Франции, как ожидается, карантин будет продлен. Британия уже объявила, что пока все ограничения остаются в силе.

В ВОЗ тем не менее предупредили, что поспешный отказ от карантина может привести к появлению новых случаев, так как вирус быстро распространяется, но медленно сходит на нет.

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове добавила: "Очень важно, чтобы выход из карантина не произошел одновременно во всей Европе".

В Италии и Испании, где начался постепенный выход из карантина, число новых подтвержденных случаев за сутки уменьшается в последние дни. В Испании в понедельник было зарегистрировано 3 477 новых случаев - меньше, чем в предыдущие дни. Падает и смертность - в понедельник испанский минздрав отчитался о 517 погибших, что на 100 человек меньше воскресного показателя.

"До победы и до возвращения к нормальной жизни нам еще далеко, - предупредил на выходных испанский премьер-министр Педро Санчес. - Мы все хотим снова выйти на улицу, но еще сильнее мы хотим победить в этой войне и предотвратить рецидив".

В США, по словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда, эпидемия на этой неделе может достичь пика. "Сейчас мы приближаемся к пику. Вы узнаете об этом, когда число смертей начнет снижаться относительно предыдущего дня", - сказал эксперт.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение. Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Однако в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.

Испания входит в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран - там умерли больше 17 тыс. человек с Covid-19. Однако в последнее время число новых случаев стало снижаться.

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.

В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на видео-совещании с главами регионов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с третьим по счету обращением к нации на тему коронавируса. Ожидается, что глава республики продлит действие карантина.

В Британии за сутки умерли еще 717 человек, а общее число жертв эпидемии превысило 11 тысяч человек. Показатели понедельника и воскресенья лучше, чем субботы и пятницы, когда умирало по 900 с лишним человек, но эксперты предупреждают, что из-за длинных пасхальных выходных не все смерти могли быть учтены. Общее число заразившихся в королевстве выросло до 88 тыс. человек.

Среди победивших коронавирус британцев - премьер-министр Борис Джонсон. В воскресенье он был выписан из больницы, где провел несколько суток в реанимации. Перед выпиской у Джонсон был взят анализ на коронавирус, показавший отрицательный результат. Сейчас премьер оправляется от болезни в своей загородной резиденции.

Внук Уинстона Черчилля и бывший депутат от консервативной партии сэр Николас Сомс, изгнанный в сентябре из фракции за несогласие с премьером, заявил в интервью Би-би-си, что болезнь и восстановление от нее помогли Джонсону превратиться из партийного политика в национального лидера.

Власти Китая укрепляют патрулирование границы с Россией из-за растущего числа случаев заражения новым коронавирсусом, завезенным из-за рубежа, последнее время в основном из России. В Китае зарегистрировано более ста новых заражений - от людей, приезжающих в страну с российского Дальнего Востока. Отныне приезжающие оттуда должны четыре недели находиться в карантине.

Папа римский Франциск в понедельник призвал поддерживать женщин, страдающих от домашнего насилия. Случаи бытового насилия возросли по всему миру в местах, где введен карантин, и люди вынуждены оставаться наедине друг с другом.