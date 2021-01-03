План иммунизации в Индии предполагает в первую очередь вакцинировать медаботников, чиновников, правоохранителей, а также граждан со слабым иммунитетов в связи с возрастом или другими заболеваниями. Это 300 миллионов человек, которые должны быть привиты к августу 2021 года.
По данным министерства здравоохранения, более 20 000 медицинских работников прошли обучение по применению вакцины.
Индия с 1,4-миллиардным населением, стала второй страной в мире по числу инфицированных после США: более 10,3 миллионов подтвержденных случаев заражения и около 150 тысяч скончавшихся. Пик эпидемии здесь пришелся на сентябрь.
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