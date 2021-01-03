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Индия выдала разрешение на применение в стране двух вакцин против коронавируса. Это оксфордская вакцина AstraZeneca и препарат, разработанный индийской компанией Bharat Biotech. Причем, вакцина AstraZeneca будет произведена в Индии. Власти рассматривают и другие вакцины для применения их в стране.
Koronavirusas Indijoje
Koronavirusas Indijoje
© Scanpix

План иммунизации в Индии предполагает в первую очередь вакцинировать медаботников, чиновников, правоохранителей, а также граждан со слабым иммунитетов в связи с возрастом или другими заболеваниями. Это 300 миллионов человек, которые должны быть привиты к августу 2021 года.

По данным министерства здравоохранения, более 20 000 медицинских работников прошли обучение по применению вакцины.

Индия с 1,4-миллиардным населением, стала второй страной в мире по числу инфицированных после США: более 10,3 миллионов подтвержденных случаев заражения и около 150 тысяч скончавшихся. Пик эпидемии здесь пришелся на сентябрь.

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Deutsche Welle
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