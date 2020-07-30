Коронавирус: ЕС думает о повторном закрытии границ, молодежь винят в новой вспышке Covid-19

По данным Универсистета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире коронавирусом заболели 16,7 млн человек, умерли 660,5 тыс.

По обоим показателям по-прежнему лидируют США — 4,3 млн и 149,2 тыс. человек соответственно. На втором месте — Бразилия, где 2,4 млн заболевших и 88,5 тыс. умерших.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших — 827,4 тыс. человек.

Новая волна заболеваемости в Европе



Возросший уровень заболеваемости во многих странах Европы заставил европейские власти вновь задуматься о возможном закрытии внешних и внутренних границ Евросоюза.

Однако министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что этого надо постараться избежать любыми способами. Он также заявил, что хотел бы избежать повторного локдауна в стране, но битва с вирусом, по его словам, еще далека от завершения.

Резкий рост заболевших наблюдается в Испании, где власти вводят локальные локдауны в особо пострадавших районах. В Британии приезжающих из Испании ждет обязательный двухнедельный карантин, хотя ранее между этими странами было заключено соглашение о созднии воздушного коридора.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение британских властей является чрезмерным, и власти королевства надеются на пересмотр ограничений. По его словам, на большей части территории Испании уровень заболеваемости Covid-19 ниже, чем в самой Британии.

Ученые Германии считают, что вакцина против Covid-19 не появится до середины будущего года. Эта страна считается одной из наиболее успешно справившейся с эпидемией. Однако министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что очень обеспокоен ситуацией последних дней, когда статистика заражаемости вновь пошла резко вверх. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Германии составляет почти 208 тыс. человек, умерли 9,1 тыс.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поборол коронавирус "на ногах". Недавно он признал, что перенес заболевание, но оно прошло бессимптомно. По его мнению, точно также вирус переносят 97% населения страны, а нагнетание паники вокруг эпидемии он назвал психозом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси за все время было выявлено 67,3 тысячи заболевших, умерли 543 человека.

Власти Румынии также ужесточают правила на фоне новой волны Covid-19: маски станут обязательными в общественных местах, вводятся ограничения на время работы баров и некоторых других заведений. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии составляет более 47 тыс. человек, 2,2 тыс. человек умерли. Это одни из самых низких показателей в Европе, однако за последнюю неделю ежедневно выявляют более тысячи новых случаев Covid-19.

По мнению медиков, это во многом связано с недавним решением Конституционного суда Румынии, признавшего незаконной принудительную госпитализацию больных и обязательную изоляцию их родственников. В результате за недавний период времени из больниц были выписаны 972 пациента с короновирусом, у которых болезнь протекала в легкой форме. Также, по оценкам румынских медиков, более 3600 заболевших вообще не наблюдались в больнице.

Виновата молодежь?



Всемирная организация здравоохранения считает, что в новой вспышке эпидемии в Европе может быть виновата молодежь, не соблюдающая правила социального дистанцирования и стремящаяся жить прежней жизнью.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге заявил в радиоэфире Би-би-си, что власти стран мира обязаны четче заявить о своих рекомендациях.

"Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости. Нам известно, что это произошло из-за того, что люди меняют свое поведение, — говорит Клюге. — Органы здравоохранения разных стран сообщают нам о том, что особенно много заражений — среди молодых людей. Так что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью".

Клюге добавил, что как отец двух дочерей он понимает, что молодые люди "не хотят остаться без лета", но добавил: "У них есть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут".

Что еще происходит в мире



В США за последние сутки зарегистрировано почти 1600 смертей, связанных с Covid-19. Это самый большой скачок смертности в стране с мая. Особый рост статистики наблюдается в шести штатах на юге и на западном побережье страны.

Лидер Гонконга Керри Лэм заявила, что больничная система автономии близка к коллапсу в связи с резким ростом заболеваемости. По ее словам, наблюдается так называемая кластерная заражаемость внутри разных сообществ города.

Менее месяца назад ежедневное число заболевших составляло менее 10 человек, сейчас — более 100 в сутки В понедельник был зафиксирован рекордный суточный показатель с начала пандемии — 145 инфицированных.

Жителей Гонконга снова просят оставаться дома, чтобы помочь властям взять под контроль новую вспышку коронавируса. Со среды вводится правило обязательного ношения масок в общественных местах, вновь закрылись рестораны, обслуживающие посетителей внутри.