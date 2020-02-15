Коронавирус добрался до Африки

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу, 14 февраля, был зафиксирован в Африке. Как сообщили в министерстве здравоохранения Египта, опасная инфекция была обнаружена у прибывшего в страну иностранца. Его гражданство, однако, не уточняется.

О диагнозе пациента власти Египта уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Сам зараженный был помещен под карантин, его состояние, по данным Минздравоохранения Египта, стабильное. Учитывая тесные торговые связи африканских стран с Китаем, с одной стороны, а также нередко перегруженные системы здравоохранения африканских государств, с другой стороны, возникают сомнения в их способности справиться со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом, пишет информагентство AFP.

В начале февраля египетский государственный авиаперевозчик Egyptair объявил о том, что до конца месяца отменяет все рейсы в материковый Китай из-за вспышки коронавируса. Ранее Каир эвакуировал 301 гражданина Египта из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения инфекции.

Число заражений коронавирусом в мире

Общее количество заражений коронавирусом по всему миру, по данным на субботу, 15 февраля, составляет более 67 000 человек. Подавляющая часть заражений (66 492 случая) при этом зафиксирована в Китае. Кроме того, коронавирус COVID-19 был обнаружен у около 600 пациентов в 26 других государствах, в том числе России, Германии, Франции и Бельгии.

У 1523 человек в КНР вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу. Еще двое пациентов умерли вследствие заражения коронавирусом за границами Китая, а именно в Японии и на Филиппинах.