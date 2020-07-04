Коронавирус: число заболевших в мире за неделю выросло на миллион, в Британии открываются пабы

Лидируют по числу заразившихся США, где коронавирусом заболели 2,8 млн человек. На втором месте - Бразилия (1,5 млн), на третьем - Россия (почти 668 тысяч случаев).

В пятницу, 3 июля, в США был зафиксирован рекордный рост числа заболевших: за сутки их стало больше на 57 тыс. человек. В последние несколько дней число новых выявленных случаев коронавируса в стране стабильно растет.

ВОЗ назвала единственный перспективный препарат против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ремдисивир единственным препаратом, который в ходе испытаний доказал свою пользу в борьбе с коронавирусом.

Как заявил главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, препарат хорошо показал себя в лечении больных, у которых заболевание протекает не в тяжелых формах. В частности, благодаря ремдисивиру удалось снизить число случаев госпитализации и среднюю скорость выздоровления пациентов.

В то же время Сваминатан отметил, что применение препарата не помогает сократить смертность от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ремдисивир создавался для лечения лихорадки Эбола, но не сумел доказать свою эффективность. Однако затем его успешно применяли для лечения респираторных заболеваний, в том числе SARS и MERS.

В начале мая США экстренно одобрили ремдисивир в качестве средства лечения коронавирусной инфекции. После этого власти страны скупили практически весь мировой запас этого средства на три месяца вперед.

Эксперты по всему миру по ряду причин встревожены действиями США. Во-первых, по их мнению, широкое применение этого препарата может иметь нежелательные последствия. В частности, неизвестно, как он будет взаимодействовать с будущей вакциной.

Во-вторых, США оставили без ремдесивира весь остальной мир, а препарат может понадобиться для других целей.

Франция расследует ответ правительства на пандемию

Власти Франции запустили расследование в отношении Эдуара Филиппа, который в пятницу подал в отставку. В ходе расследования планируется проверить, насколько эффективны были меры, которые он предпринимал для борьбы с пандемией коронавируса.

Также следователи проверят действия еще двух членов правительства Филиппа - бывшего министра здравоохранения Аньез Бузин, ушедшей в отставку в феврале, и ее преемника Оливье Верана.

Во время пандемии французское правительство неоднократно подвергалось критике за меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом. В частности, отмечалась нехватка медицинского оборудования.

Отставка Филиппа ожидалась давно. В прошлое воскресенье он выиграл выборы мэра Гавра - ожидается, что после ухода с поста главы правительства он займет именно эту должность.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса во Франции составляет более 202 тысяч, умерли почти 30 тыс. человек.

В Британии снова откроются пабы

Великобритания готовится к значительным послаблениям карантина, которые вступят в силу 4 июля. На территории Англии с соблюдением санитарных норм откроются:

Рестораны, пабы и кафе

Отели, полупансионы, караван-парки, места для кемпинга

Салоны красоты и парикмахерские

Библиотеки, кинотеатры, музеи, галереи, тематические парки, социальные клубы, детские аттракционы и площадки, спортивные площадки вне помещений

Церкви и молельные дома. Кроме молитв, там разрешено проводить обряды (свадьбы, крестины) при максимальном числе присутствующих не более 30 человек

Накануне ослабления ряда карантинных мер в Англии премьер-министр Борис Джонсон дал пресс-конференцию на Даунинг-стрит.

По словам Джонсона, коронавирус пока никуда не делся. Он отметил, что страна только встает на путь нормализации жизни, поэтому очень важно не подвести работников тех сфер, которые сделали все возможное для этого нового шага.

При этом старший советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти признал, что "следующих шагов, которые не были бы связаны с риском", просто не существует.

По случаю ожидающегося открытия пабов, премьер также посоветовал "наслаждаться летом, но помнить о мерах безопасности". График открытия других предприятий и заведений будет, по его словам, объявлен уже на следующей неделе.