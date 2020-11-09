Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло отметку в 10 млн, достигнув 10 288 480 человек. Такие данные в понедельник, 9 ноября, привел сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.
Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе сообщает, что общее количество зараженных в Соединенных Штатах вплотную приблизилось к этой отметке (9 962 900). Зазор в цифрах обусловлен различиями в подходе к обработке данных.
Между тем, как отмечает телеканал Fox News, "одним из первых приоритетов Джо Байдена в качестве избранного президента" будет введение общефедерального обязательного масочного режима. Сделать это планируется по согласованию с губернаторами. Впрочем, если не все из них согласятся на подобный шаг, демократ может обратиться к мэрам и администрациям отдельных округов, чтобы те сделали данную меру обязательной.
Байден должен объявить о создании оперативной группы по борьбе с коронавирусом
Байден 9 ноября, как ожидается, должен объявить о создании оперативной группы по борьбе с коронавирусом, которую возглавят бывший главный хирург США Вивек Мерти, а также Дэвид Кесслер, бывший комиссар Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (Food and Drug Administration, FDA).
Еще одним членом рабочей группы может стать будет доктор Иезекииль Эмануэль, советник Байдена и один из разработчиков "Закона о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). В США его лучше знают как Obamacare (или "Обамохранение"), поскольку принят он был занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой.
Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 50,6 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, с начала пандемии скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов.
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