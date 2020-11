Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Так когда же он появился?

Считается, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае примерно год назад. Китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.

Однако по последним данным, коронавирус уже существовал в сентябре 2019 года — и не в Китае, а в Италии, сильно пострадавшей потом во время первой — весенней — волны пандемии.

Открытие было сделано в ходе исследования, не имевшего прямого отношения к коронавирусу. Его целью была ранняя диагностика рака легких. Однако поскольку тестирование проводилось во время весенней пандемии, а вопросов о происхождении коронавируса и вызванном им заболевании COVID-19 в то время было гораздо больше, чем ответов, врачи более тщательно изучили образцы крови, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на SARS-CoV-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", — говорится в докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.

Генетический анализ выявил три типа нового коронавируса

Неожиданное открытие привело в замешательство ученых, проводивших исследования в области онкологии. Однако у генетика Питера Форстера особого удивления оно не вызвало. Напротив: результаты исследования подтверждают выводы, сделанные в ходе филогенетического анализа коронавируса, который провела группа ученых под руководством Форстера.

Результаты работы были опубликованы еще в апреле в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). "На основе известных на тот момент данных и с учетом скорости мутации вируса мы предположили, что распространение SARS-CoV-2 должно было происходить с середины сентября по декабрь 2019 года", — говорит Форстер.

В своем исследовании ученые использовали геномы коронавируса нового типа, полученные с декабря 2019-го по март 2020 года. На основе мутаций SARS-CoV-2 они воспроизвели генеалогическое древо коронавируса и выделили три его штамма: А, В и С. Целью исследователей было выяснить, какой из штаммов возник прежде всего, и установить географическое место появления вируса SARS-CoV-2.

Ученые выяснили, что все три типа присутствовали в Китае, однако в разной степени. Вариант В наиболее часто встречался в китайском Ухане — городе, в настоящее время считающемся источником возникновения пандемии. Тип А в основном был распространен среди пациентов из Северной Америки и Австралии. Тип С, в свою очередь, чаще всего появлялся в Сингапуре, Японии и Тайване. "Среди инфицированных этим штаммом был также житель Италии, по всей видимости, турист", — вспоминает ученый-генетик.

SARS-CoV-2 появился не в Ухане? А где?

Поскольку наиболее вероятным носителем возбудителя атипичной пневмонии была летучая мышь, команда Питера Форстера сравнила три мутировавших варианта с коронавирусом летучих мышей. К их удивлению, наиболее генетически близким к исходному коронавирусу оказался вирус типа А. Распространившийся в Ухане тип В представляет собой мутировавший вариант типа А, а тип С возник в результате мутаций типа В. "Поэтому я сомневаюсь, что источником распространения SARS-CoV-2 действительно стал Ухань", — рассказывает Питер Форстер.

Данные исследования, скорее, указывают на то, что местом первичной вспышки заболевания стала провинция Гуандун на юго-востоке Китая. "Оттуда половина всех проб вируса были типа A, кроме того, это место крупных популяций летучих мышей, и, наконец, в Гуандуне также были зафиксированы вспышки коронавируса", — объясняет ученый. Впрочем, добавляет он, необходимо учитывать тот факт, что в начале года ученые могли исследовать лишь ограниченное число проб, поскольку число зараженных на тот момент не было очень большим.

Коронавирус был в Италии раньше, чем предполагалось

Исследование итальянских ученых, установившее, что первые бессимптомные пациенты с атипичной пневмонией SARS-CoV-2 были в Италии еще в сентябре 2019, стало не единственным доказательством появления коронавируса в Европе еще в прошлом году, до официальной вспышки пандемии. Анализ сточных вод на севере Италии, результаты которого были обнародованы в июне, также указывал на то, что коронавирус циркулировал в стране еще в конце 2019 года.

Тем не менее, первый случай заражения жителя Италии, который перед этим не был в Китае, официально задокументирован лишь в феврале 2020 года. После этого вирус стал стремительно распространяться по стране: в первую волну пандемии число заболевших в Италии превысило 1,2 миллиона, а от последствий атипичной пневмонии SARS-CoV-2 умерли почти 46 500 человек.

Вирусу невыгодно убивать своего носителя

Генетик Питер Форстер объясняет эту внезапную вспышку инфекции мутацией вируса типа В, в результате которой возник его более агрессивный тип: B-D614G. Этот штамм вируса привлек внимание и группы американских ученых во главе с биологом Бетт Корбер. Они сравнили клинические данные пациентов, инфицированных коронавирусом типа D614G, с данными людей, зараженных другими типами SARS-CoV-2.

"У пациентов, зараженных новым мутантом, вирусная нагрузка в легких была намного выше, — рассказывает Форстер. — Эти пациенты, кроме того, были более заразны, иными словами, вирус мог распространяться намного быстрее и эффективнее". Вскоре самый "успешный" вариант вируса составил 97 процентов других типов SARS-CoV-2. На сегодняшний день им инфицированы более 55 миллионов человек во всем мире.

Генетик Форстер предполагает, что летальность и опасность мутировавшего варианта со временем снижается. "Как только вирус закрепляется в популяции, возникают иммунный ответ, и опасность патогена уменьшается", — объясняет он.

Вирусу невыгодно убивать своего носителя: ведь гибель хозяина ведет и к смерти патогена. Поэтому идеальный вариант для вируса — уменьшить свою смертоносность, но при этом увеличить контагиозность — возможность заражать. "Но вначале новый вирус максимально увеличивает свою заразность любой ценой, не считаясь ни с чем", — говорит ученый. И именно этой особенностью патогена и объясняется весенняя трагедия Италии.