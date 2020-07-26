Коронавирус: Британия боится ввоза инфекции, ухудшение ситуации в Испании

Во всем мире по состоянию на воскресенье насчитывается 16 млн заболевших коронавирусом, за последние три дня число новых инфицированных возрастало на 280 тыс. человек каждые 24 часа.

Примерно каждый четвертый случай в этой общемировой статистике приходится на США. В больнице Starr County в штате Техас врачи создали "смертную комиссию", чтобы решать, кого из больных спасать в первую очередь.

В Мексике от ковида скончался 21 рабочий сталелитейного комбината ArcelorMittal, расположенного в городе Ласеро-Карденас. Как сообщил профсоюз сталелитейщиков, среди них сотрудники, временные рабочие и поставщики. Эти смерти произошли с апреля месяца, всего на комбинате работает более 7 тыс. человек.

В Мексике зарегистрирован один из самых высоких уровней смертности от Covid-19 : 43,5 тыс. при общем количестве подтвержденных диагнозов у более чем 385 тыс.человек.

Первый случай в КНДР

Северная Корея сообщает о "первом в стране подозрении на коронавирус". Как передает агентство KCNA, заболевание выявлено у человека, который три года назад стал перебежчиком в Южную Корею, но на прошлой неделе пересек демаркационную линию, вернувшись на родину.

Лидер страны Ким Чен Ын провел по этому случаю чрезвычайное заседание с членами своего кабинета и ввел карантинные меры в приграничном городе Кэсон.

Ранее КНДР заявляла, что не имеет случаев Covid-19, что, по словам, аналитиков, маловероятно.

KCNA также сообщило, что Ким Чен Ын назначил провести расследование обстоятельств того, как этот перебежчик смог перейти усиленно охраняемую границу, предупредив, что ответственных за это ждет серьезное наказание.

Между тем, Южная Корея не сообщала о незаконных случаях перехода границы за последние дни.

Британия боится ввоза инфекции

Власти Британии решили повторно ввести обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает из Испании, после резкого роста числа зараженных коронавирусом в этой стране.

МИД Британии посоветовал гражданам по возможности воздержаться от поездок в Испанию, если в этом нет необходимости.

Новые меры вызвали критику со стороны британских туроператоров и авиакомпаний. В частности, British Airways заявила, что введение ограничений "превратит отпускные планы тысяч британцев в хаос".

Представитель Ассоциации британских туроператоров (Abta) заявил, что надеется на снятие или частичную отмену введенных мер, "чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации во внутреннем и выездном туризме в Британии".

Ранее власти Испании объявили о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

Как сообщает газета El Pais, как минимум в 30 из 52 провинций страны наблюдается увеличение числа инфицированных. Через месяц после снятия карантинных ограничений количество больных коронавирусом резко выросло, в частности, в Барселоне, Сарагосе и Мадриде.

Ухудшение ситуации в Испании

Если в июне минздрав Испании ежедневно фиксировал лишь около 250 зараженных по всей стране, то на этой неделе в день фиксируется около 1,5 тыс. новых заражений.

Количество положительных ПЦР-тестов на Covid-19 в стране в июне составляло лишь 1%, а в июле оно выросло до 2,6%, говорится в исследовании, опубликованном на портале Our World in Data.

Власти Каталонии уже объявили о закрытии всех ночных клубов и баров региона на ближайшие две недели. В Барселоне ввели ограничения на посещение пляжей, отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек.

В Андалусии также введены ограничения на работу ночных заведений, во многих провинциях страны вновь введен обязательный масочный режим.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Мадриде Гай Хеджкоу, власти особенно обеспокоены заражениями среди молодых людей, которые после отмены карантина вновь начали большими компаниями посещать ночные заведения.

Эпидемиолог Даниэль Лопес-Акуна рассказал Би-би-си, что средний возраст инфицированных по стране может увеличиться, поскольку "передача вируса идет от молодых людей к другим членам семьи, в том числе к пожилым людям".

Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Помимо Британии, карантин для приезжающих из страны ввела Норвегия, а власти Франции посоветовали гражданам воздержаться от посещения Каталонии.

Бельгия запретила своим гражданам посещать испанские города Уэска и Льейда, а также рекомендовала воздержаться от посещения некоторых других регионов страны.

Какова ситуация в других странах Европы?

О росте числа инфицированных Covid-19 на этой неделе заговорили во многих странах ЕС. Тем не менее, большинство европейских стран пока воздерживаются от повторного введения жестких ограничений, но при этом сохраняют или ужесточают правила въезда в страну.

Так, Италия ввела карантин для приезжающих из Румынии и Болгарии, а премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об обязательном тестировании на коронавирус всех, кто приезжает из 16 стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Австрия с понедельника также ужесточает правила въезда для приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: приезжающим из 32 государств понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Германия, в свою очередь, может ввести обязательные тесты на коронавирус для всех отдыхающих, возвращающихся из стран с высокими уровнями заражения.

Национальный совет безопасности Бельгии принял решение отложить введение пятой фазы снятия ограничений, а также ужесточить масочный режим в связи с ростом числа зараженных в стране.

Глобальный рост зараженных продолжается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оставаться напряженной.

Особенно тревожная ситуация складывается в Индии, где уже зафиксировано 1,3 млн случаев заражения, из них 100 тысяч - всего за два последних дня.

Эпидемиологи также обеспокоены ситуацией в США и Бразилии, где пандемия все еще не ослабевает.

Пандемия набирает обороты и в станах Африки: хуже всего дела обстоят в ЮАР, где зафиксировано более 420 тысяч случаев заражения. Кроме того, по данным ВОЗ, с начала распространения эпидемии на континенте коронавирусом заболели около 10 тыс. медработников.

Рост числа зараженных также зафиксирован в Южной Корее и Японии.