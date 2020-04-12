В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня, но глава правительства по-прежнему находится в больнице Сент-Томас в центре Лондона.

Первое публичное заявление Джонсона после того, как он оказался в больнице, было коротким, оно обращено к врачам, которые его лечат: "Я бесконечно им благодарен. Им я обязан жизнью".

В субботу министр внутренних дел Британии Прити Пател сообщила на ежедневной пресс-конференции правительства, что премьеру "требуется место и время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и поправиться".

Как передает политический корреспондент Би-би-си Бен Райт, офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсона могут выписать из больницы, или когда он снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит. "О его немедленном возвращении на работу говорить нельзя", - отмечает наш корреспондент.

"Ожидается, что в течение ближайших недель премьер-министр будет отдыхать и восстанавливаться, его обязанности продолжит выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб", - сообщает Бен Райт.

Премьер-министр Великобритании был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, когда его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Виртуальное заседание

Тем временем в субботу в Великобритании было зарегистрировано 917 новых летальных исходов в связи с коронавирусом. Ожидается, что в течение воскресенья общее число умерших в стране превысит 10 тыс. человек; сейчас, по данным университета Джонса Хопикинса, здесь зарегистрировано 9,8 тыс. летальных исходов, поставлено 79,8 тыс. диагнозов.

Эксперты отмечают, что в последние дни количество смертей в Британии остается примерно на одном уровне, однако пока рано делать выводы о том, был ли пройден пик эпидемии.

Тем временем группа британских парламентариев, представляющих как правящую консервативную партию, так и оппозицию, потребовала срочно созвать виртуальное заседание парламента страны.

Они предлагают использовать видеосвязь и электронное голосование, чтобы обеспечить подотчетность правительства во время нынешнего кризиса.

Британский парламент не собирался с 25 марта из-за опасений, что депутаты могут стать источником распространения коронавируса. Однако теперь оппозиционная Лейбористская партия предлагает провести виртуальное заседание 21 апреля, чтобы члены правительства могли ответить на вопросы о том, как они борются с эпидемией коронавируса.

Представители консервативной партии согласились созвать виртуальное заседание в этот день и сообщили, что сейчас готовят технологическое решение, которое позволит обеспечить участие членов правительства, спикера и всех депутатов.