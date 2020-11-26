Глава Объединения немецких учителей Хайнц-Петер Майдингер раскритиковал противоэпидемиологические меры, согласованные накануне Берлином и федеральными землями, как недостаточно строгие. В первую очередь следовало ужесточить масочный режим в школах, обязав носить маски всех учеников, начиная с 5-го класса, а в случае роста случаев заражения в населенном пункте — также и учеников начальной школы, заявил Майдингер.

В США за истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 2439 человек, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. Это максимальное число летальных исходов за сутки за полгода. В общей сложности с начала эпидемии в США скончались 262 080 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 12,7 млн человек.

В Южной Корее зафиксирован максимум новых заражений начиная с марта. За истекшие сутки прирост составил 583 случая. С понедельника в столице Республики Корея Сеуле и соседних регионах действуют правила, ограничивающие социальные контакты. С четверга ужесточаются ограничительные меры в вооруженных силах, в частности вводится 10-дневный запрет на отпуска. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 31 735 случаев заражения коронавирусом, 26 825 человек выздоровели, 513 пациентов с выявленной инфекцией скончались.

Джо Байден, который, судя по всему, станет новым президентом США, призвал американцев сообща бороться с пандемией Covid-19. "Я знаю, что страна устала от борьбы, но мы должны помнить, что воюем с вирусом, а не друг с другом", — заявил Байден в своей речи в преддверии Дня благодарения. По словам Байдена, стране предстоит "долгая, тяжелая зима". "Я знаю, что мы можем и победим этот вирус. Америка не собирается проигрывать эту войну… Это не будет длиться вечно", — отметил он.Окончательные итоги выборов президента США будут подведены 14 декабря после голосования коллегии выборщиков.

День благодарения — праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. С Дня благодарения начинается праздничный сезон, включающий в себя Рождество и продолжающийся до Нового года.

Всего с начала пандемии в США, по данным на 26 ноября, зафиксировано 12,7 миллиона инфицированных, 262 080 человек скончались.

Глава отраслевого объединения врачей-реаниматологов Германии Уве Янссенс обеспокоен в связи с объявленным накануне правительством Германии ослаблением противоэпидемиологических ограничений на период празднования Рождества. "При всем понимании роли семейных праздников мы, к сожалению, вынуждены опасаться того, что в результате частичного снятия ограничений на Рождество число заражений в январе снова вырастет", — заявил он в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Власти Палестинской национальной автономии (ПНА) ведут переговоры с Москвой о приобретении российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак"(торговая марка "Спутник V"). Об этом заявил посол ПНА в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия". "Мы ждем, когда начнется вакцинация в РФ. На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата", — сказал Нофаль, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось с 8530 до 8603, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду. В Москве за сутки скончались 73 пациента с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

В Германии продлевают и ужесточают противоэпидемиологические меры. Такое решение было принято поздно вечером в среду, 25 ноября, в ходе очередной видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель.

В частности, ограничения будут продлены до середины января, впредь могут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств. Определенные послабления предусмотрены в период празднования Рождества и Нового года. Необходимость более жестких мер в правительстве объясняют тем, что действующий с начала ноября так называемый мягкий локдаун не дал ощутимых результатов.