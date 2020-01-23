Королева Великобритании подписала закон о "Брекзите"

Королева Великобритании Елизавета Вторая в четверг, 23 января: подписала закон о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза. Накануне этот документ окончательно одобрил Британский парламент.

Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - 22 января ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. "Мы обещали реализовать "Брекзит", и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Лорды преодолели патовую ситуацию

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после "Брекзита" они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о "Брекзите" должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.