Королева Нидерландов отменила визит в Латвию из-за похорон сестры

Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы (аргентинка Максима Зоррегуэта Серрути), скончалась в Буэнос-Айресе в возрасте 33 лет. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что "шокирована и крайне опечалена" данным известием.