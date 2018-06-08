Королева Нидерландов отменила визит в Латвию из-за похорон сестры

В связи с кончиной сестры королева Нидерландов Максима не будет сопровождать короля Виллема-Александера во время государственного визита в страны Балтии с 11 по 15 июня. Визит в Латвию королевской четы Нидерландов был запланирован на 11 и 12 июня.
Olandijos karalius Wil emas Alexanderis ir karalienė Maxima krikštija jauniausią dukterį princesę Arianę
© Vida Press

Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы (аргентинка Максима Зоррегуэта Серрути), скончалась в Буэнос-Айресе в возрасте 33 лет. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что "шокирована и крайне опечалена" данным известием.

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