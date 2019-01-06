"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - цитирует сообщение ТАСС. Также он поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.
О причинах отречения Мухаммада V, который был избран королем на пятилетний срок в 2016 году, не сообщается.
49-летний Мухаммад V является султаном штата Келантан. Он получил дипломатическое образование в Великобритании. Отрекшийся монарх увлекается экстремальными видами спорта, спортивной стрельбой, а также забегами по пересеченной местности. Ранее в СМИ появились слухи о том, что в ноябре прошлого года Мухаммад V сыграл в Москве свадьбу с "Мисс Москва - 2015" 25-летней Оксаной Воеводиной. Официального подтверждения эти слухи не получили.
Напомним, по государственному устройству Малайзия с 1957 года представляет собой выборную федеративную конституционную монархию, которая состоит из 13 государств-субъектов федерации (штатов) и трех федеральных территорий. Девять штатов являются монархиями, а семь из них возглавляются султанами. Остальные 4 штата возглавляются губернаторами, назначаемыми центральным правительством. Каждые пять лет девять монархов выбирают из своей среды короля (Верховного правителя) и вице-короля.
Король Малайзии исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства". Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии. Основные же функции государственного управления выполняют парламент и кабинет министров, возглавляемый федеральным премьер-министром.
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