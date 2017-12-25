"Испания сегодня может похвастаться зрелой демократией, у нас любой человек может мыслить, защищать свои идеи свободно и демократически. Но не надо навязывать свои собственные идеи в ущерб правам других. Уважение и сохранение принципов и ценностей нашего социального и демократического правового государства имеет важное значение для нашего сосуществования, обеспечивает"свободу, равенство, справедливость и политический плюрализм, как говорится в нашей Конституции", - призвал король.

Он выразил надежду на то, что политический процесс в Каталонии не приведет снова к конфронтации или отчуждению, которые, в свою очередь, порождают раздор, неуверенность и разочарование в обществе.

В своей речи Фелипе VI говорил о единстве страны, однако на этот раз его тон был заметно более осторожным и примирительным, отмечает корреспондент BBC. Монарх призвал каталонский парламент действовать в интересах всех каталонцев, со всей ответственностью за всеобщее благо.

Также монарх признал, что 2017 год был, без сомнения, трудным для страны. Он напомнил о терактах, которые произошли в августе в Каталонии, и высказал мнение, что только "демократическое единство, сила правового государства и эффективность международного сотрудничества" могут победить терроризм.

По традиции Фелипе VI поздравил своих подданных с Рождеством на кастильском, баскском, каталонском и галисийском языках.

21 декабря на внеочередных выборах в парламент Каталонии большинство получила коалиция, выступающая за независимость региона. Бывший глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон обратился к Мадриду с призывом позволить ему вернуться в страну к открытию январской сессии регионального парламента с тем, чтобы он смог вновь занять пост главы женералитета.

14 декабря бельгийский суд официально прекратил дело по экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию в связи с аннулированием европейского ордера на его арест. Однако национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе, и его могут арестовать, как только он пересечет границу Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил предыдущий парламент после того, как депутаты проголосовали за объявление Каталонии независимой республикой. Такая мера предусмотрена Конституцией королевства.