Для осуществления задания британский корабль покинул порт приписки 23 декабря. Он отслеживал передвижение российского фрегата в течение последующих дней и зайдет на одну из главных баз британского ВМФ - в Портсмуте - до конца дня 26 декабря.
© AP/Scanpix

В британском оборонном ведомстве отметили, что в период рождественских праздников активность российских кораблей у берегов Великобритании усилилась. После инцидента глава министерства Гэвин Уильямсон предупредил, что силы ВМФ королевства "без колебаний защитят британские воды и не потерпят никакой агрессии".

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Британо-российские отношения резко ухудшились после гибели в Лондоне бывшего сотрудника КГБ, а впоследствии - критика Кремля Александра Литвиненко.

Лондон также всегда выступал решительным поборником западных санкций в отношении РФ в связи с аннексией украинского полуострова Крым и вмешательством Москвы на востоке Украины.

Deutsche Welle
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