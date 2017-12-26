В британском оборонном ведомстве отметили, что в период рождественских праздников активность российских кораблей у берегов Великобритании усилилась. После инцидента глава министерства Гэвин Уильямсон предупредил, что силы ВМФ королевства "без колебаний защитят британские воды и не потерпят никакой агрессии".
Британо-российские отношения резко ухудшились после гибели в Лондоне бывшего сотрудника КГБ, а впоследствии - критика Кремля Александра Литвиненко.
Лондон также всегда выступал решительным поборником западных санкций в отношении РФ в связи с аннексией украинского полуострова Крым и вмешательством Москвы на востоке Украины.
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