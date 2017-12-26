В британском оборонном ведомстве отметили, что в период рождественских праздников активность российских кораблей у берегов Великобритании усилилась. После инцидента глава министерства Гэвин Уильямсон предупредил, что силы ВМФ королевства "без колебаний защитят британские воды и не потерпят никакой агрессии".
Британо-российские отношения резко ухудшились после гибели в Лондоне бывшего сотрудника КГБ, а впоследствии - критика Кремля Александра Литвиненко.
Лондон также всегда выступал решительным поборником западных санкций в отношении РФ в связи с аннексией украинского полуострова Крым и вмешательством Москвы на востоке Украины.
Корабль ВМФ Великобритании осуществил сопровождение фрегата РФ (15)
Для осуществления задания британский корабль покинул...
В Германии ЕС предлагают новую модель взаимоотношений с Украиной (3)
Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с...
WP: ГРУ провело пропагандистскую кампанию до аннексии Крыма (80)
Газета The Washington Post утверждает, что за два года до выборов...
В Британии обеспокоились активностью ВМС России около границ королевства (38)
Британский фрегат HMS St Albans сопровождал российский...
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 240 человек
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города...
TOP новостей
Таможенники рассказали, что чаще всего конфискуют на границе и почте (2)
Таможенная служба Литвы конфискует не только сигареты...
Третьи сутки на клайпедской мели: судно спасут перевозчики и голландцы (24)
Представители владельца севшего на днях на мель...
В Вильнюсе на стене Кафедрального собора показали рождественскую сказку (19)
На фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе начали...
Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (66)
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...
Авария в Вильнюсе: девушка сломала позвоночник, поврежден автомобиль (1)
В Вильнюсе после столкновения двух автомобилей один из...