Корабль был замечен в районе Феодосии (Крым) на расстоянии 1,5 морской мили от берега. На его борту находится вертолет, информирует Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Под это описание подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11356, которые, согласно сайту Черноморского флота России, находятся в данный момент в его составе — "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Все они несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен восемью противокорабельными ракетами "Калибр-НК", а также зенитно-ракетными установками "Штиль-1" и "Игла-1Э". Самым новым из них является "Адмирал Макаров". Как сообщал телеканал "Звезда", фрегат поступил в пункт постоянного базирования в Севастополе в октябре. Помимо перечисленного вооружения, он оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей. "С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", — рассказал Порошенко. Подробностей о количестве переброшенных войск он не привел.

6 декабря сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 20 декабря американские сенаторы внесли на рассмотрение парламента законопроект о проведении в Черном море международной операции против России. Кроме того, 18 декабря в Черное море вошел британский корабль-разведчик HMS Echo.