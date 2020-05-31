Корабль SpаceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС

Стыковка произошла, как и планировалось, в автоматическом режиме, вмешательство астронавтов могло бы потребоваться только в случае возникновения какой-либо проблемы.

Полет до МКС составил 19 часов. Как отмечается, у астронавтов было достаточно времени на отдых, после запуска корабля.

Астронавт США Даг Херли в ходе прямого эфира с околоземной орбиты ранее сообщил, что они вместе с Робертом Бенином дали космической капсуле, которая пристыковывается к МКС, название "Индевор".

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Ранее в центре им. Кеннеди отмечали, что астронавтам необходимо отдохнуть, так как запуску в течение одной недели предшествовали генеральная репетиция и первая неудавшаяся попытка.

Сколько времени они проведут на станции пока точно неизвестно.

"Драгон" стал первым пилотируемым кораблем, запущенным из США с 2011 года. Тогда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Космический корабль "Драгон" компании Илона Маска SpaceX с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде в минувшую субботу.

Первая ступень ракеты "Фалкон" отделилась примерно через три минуты после старта, а к 10-й минуте полета она, как и было запланировано, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане.

После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском. "Драгон" успешно вышел на орбиту, сообщило НАСА.

Запуск, который планировался на 27 мая, был отложен из-за плохой погоды всего за 16 минут до старта. В субботу небо над Флоридой тоже вызывало опасения: периодически набегали черные тучи, а примерно за 2,5 часа до запланированного взлета пошел дождь.

Космический корабль "Драгон" построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США и на американском корабле, а не на российском "Союзе".