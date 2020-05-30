На борту "Драгона" находятся опытные астронавты НАСА Даг Херли и Роберт Бенкен, каждый из них в прошлом дважды летал на "Шаттлах".

Первая ступень ракеты "Фалкон" отделилась примерно через три минуты после старта., а к 10-й минуте полета она, как и было запланировано, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане. Корабль "Драгон" продолжает путь к МКС с использованием собственных двигателей. Вторая ступень после отделения сгорит в атмосфере.

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После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском.

Запуск должен был состояться точно в запланированное время, чтобы обеспечить безопасную стыковку со станцией, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью 27 тысяч километров в час.

Запуск, который планировался на 27 мая, был отложен из-за плохой погоды всего за 16 минут до старта. В субботу небо над Флоридой тоже вызывало опасения: периодически набегали черные тучи и примерно за 2,5 часа до запланированного взлета пошел дождь.

При запуске ракет с космодрома во Флориде приходится учитывать погоду не только в районе космического центра имени Кеннеди, где находится стартовый комплекс, но и по пути на околоземную орбиту, в том числе над Атлантическим океаном. В случае аварии спасательная капсула с астронавтами должна приводниться в океане - на обширном пространстве от восточного побережья США до Британских островов.

Космический корабль "Драгон" построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США, и на американском корабле, а не на российском "Союзе".

Запуск изначально оценивался в 3,14 млрд долларов, но после переноса еще подорожал. Это первый за долгое время старт астронавтов с территории США и первай в истории миссия НАСА, которая осуществляется частной компанией.

Она призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль, и операционные возможности, - описывают в агентстве миссию.

После стыковки они некоторое время проведут на Международной космической станции, где состоятся еще несколько испытаний корабля. Сколько именно астронавты пробудут на станции, будет зависеть от степени готовности следующего полета.

Затем, согласно плану НАСА, они должны вернуться на Землю на "Драгоне", приводнившись у побережья Флориды.

Первая попытка

Даг Херли и Роберт Бенкен прибыли на электромобиле "Тесла" на стартовую площадку и поднялись на техническом лифте на уровень 255 - площадку, которая находится на высоте 77 метров. Оттуда, уже по лестнице и пешком, они вышли на уровень 265.

Там астронавты попали в так называемую "белую комнату", стерильное помещение непосредственно перед входом в капсулу "Драгон". Положив начало новой традиции, они расписались на стене.

После этого Херли и Бенкен с опережением графика погрузились в капсулу, где техники пристегнули их в креслах и проверили костюмы и оборудование, а также двустороннюю систему связи.

Мачта с мостом, по которому астронавты прошли в капсулу, развернулась с помощью поворотного механизма, отсоединив мост от ракеты-носителя.

Астронавты активизировали систему экстренного спасения на случай, если во время пуска что-то пойдет не так, и их жизни будет угрожать опасность.

Затем началась закачка топлива и окислителя в ступени ракеты, однако после этого, за 16 минут до старта, было принято решение отложить запуск.

После откачки топлива Херли и Бенкен покинули корабль и вновь отправились в изоляцию до субботы.