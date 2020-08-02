Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, в субботу, 1 августа, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. На борту находятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли.

Посадка корабля на воду ожидается 2 августа в 14.48 по местному времени (21.48 мск) у побережья Флориды. NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на второй сформировавшийся над Атлантикой в этом сезоне ураган - "Исайя", сила которого ранее упала до тропического шторма. Crew Dragon находится "на безопасной траектории", отметило агентство вскоре после отстыковки.

Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".

Boeing тоже работает над доставкой астронавтов в космос

SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро).

Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к Международной космической станции в марте 2019 года. В декабре Boeing отправил в испытательный полет к МКС корабль CST-100 Starliner, однако стыковка со станцией была отменена, поскольку аппарат вовремя не вышел на заданную орбиту.