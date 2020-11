Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA и JAXA вылетел к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье, 15 ноября (в 19.27 по времени Восточного побережья США и 03.27 мск). На борту находятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Гловер, впервые отправившийся в космос, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Resilience rises. 🚀

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt