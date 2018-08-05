Несколько дней назад коптская церковь предписала монахам месяц на то, чтобы покинуть социальные сети. "Они также должны осудить подобное поведение, как идущее вразрез с принципами монашеской жизни", - отмечается в предписании.
Патриарх решил дать клиру личный пример. "Я приветствую всех братьев и сыновей, кто последовал настоянию нашей церкви", - сказал он. Добавим, что несколько высокопоставленных представителей коптской церкви также поспешили удалить страницы.
Отметим, что Тавадрос открыл страницу в 2009 году – за несколько лет до того, как возглавил коптов. На ней практически не было записей.
Церковь также сообщила, что христианам, решившим постричься в монахи, придется подождать год – в знак траура по убитому неделю назад епископу Епифанию – настоятелю монастыря Святого Макария. Его тело со следами насилия было найдено в монастыре 29 июля.
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