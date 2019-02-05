Но при том, что финские дети отлично сдают самые разнообразные тесты, опережая сверстников из США, России, Японии и даже Китая, финские школы также известны тем, что учеников в них не заставляют учиться с утра до вечера. В среднем школьников каждый день ждут лишь четыре часа уроков, которые непременно разбиваются большой переменой продолжительностью 75 минут. Также вплоть до старших классов школьникам не задают домашних заданий.

Что же делает финскую систему школьного образования уникальной и на чем она основывается? И как учителям в этих условиях удается мотивировать детей? Телеканал "Настоящее Время" поговорил об этом с учителями Финской школы в Санкт-Петербурге, где детей учат точно по тем же схемам, что и их сверстников в Финляндии.

Нет "гонки за достижениями"

В США, Китае, Южной Корее и в России школьная система заточена на результат: от ребенка требуется получить как можно больше высоких оценок, сертификатов и наград, потому что это облегчит ему поступление в университет.

В Финляндии учителя мотивируют детей не на получение "звездочек" о достижениях, а на саморазвитие.

"Одной из сильных сторон финской системы образования является то, что у детей есть возможность не преуспеть в чем-то, потерпеть неудачу, – подчеркивает Пяйви Хююринен, директор Финской школы в Санкт-Петербурге. – И они могут свободно рассказать учителю о том, что они не умеют делать. И тогда педагог в свою очередь может прийти им на помощь".

В финских школах, подчеркивают преподаватели, нет основных предметов и второстепенных, талантливых учеников и отстающих: детей не делят по способностям и по тем оценкам, которые они получают.

"Не существует школ слабых и сильных, основных предметов и второстепенных, талантливых учеников и посредственных. Доверие во всем, уважение и свобода", – перечисляют принципы педагоги Финской школы. Но при этом в Финляндии существует много различных спецшкол – которые специализируются на музыке, спорте, естественных науках, языках. Так каждый ребенок, у которого есть интерес к какой-то области знаний, может подобрать себе школу по вкусу, где ему дадут возможность учить предмет более углубленно.

"За границей принято считать, что успех финской школы основан не на том, что она состоит из сильных учеников, а на том, что слабые ученики не настолько слабы, как, может быть, в других странах", – замечает преподаватель музыки Юха Хейкиннен.

Учет особенностей характера ученика и уровня его подготовки

"Есть довольно широко известное ошибочное представление, что в финских школах нет контрольных работ. Это не так, – замечает Пяйви Хююринен. – В Финляндии есть контрольные, но не такие, как в других странах".

Учителя рассказывают, что в новых учебных планах, по которым работают школы, сказано, что у школьника есть право проявить свое знание "в доступных ему формах", которые могут быть самыми разными. А задача учителя в этих условиях – дать ребенку проявить себя в соответствии с его индивидуальным стилем.

"Поэтому мы не проводим устаревшие письменные контрольные. Но ребенок может составить доклад или устно рассказать учителю, например, о своих наблюдениях и сделанных им выводах", – объясняет эту систему Хююринен.

Если же ребенок интроверт и стесняется выступать перед классом, учитель может, например, предложить ему сдать тест при помощи компьютера.

Финские школы, как правило, являются относительно небольшими: "Например, в нашей школе, где в группах примерно всего по десять школьников", – замечает Пяйви Хююринен. Поэтому, по ее словам, обычно учитель и ученик давно знают друг друга, и учитель понимает уровень знаний ребенка. И оба они могут двигаться вперед, "исходя из способностей данного конкретного ученика".

"Можно подобрать нужные стимулы, зная, чем ребенок интересуется, каковы его увлечения, какие он имеет представления о мире вокруг него. Если учитель и ученик давно знакомы, то педагог отлично знает, что, например, у этого конкретного ребенка остался неусвоенным какой-то материал", – отмечает директор Финской школы.

Междисциплинарность и иностранные языки

Два других важных отличия финской школьной системы:

то, что школьников учат не отдельным предметам, а искать информацию в целом и обрабатывать ее, а также видеть связи между разными областями знаний.

то, что их учат иностранным языкам наравне с финским.

"В Финляндии акцент делается на том, что ученики самостоятельно ищут информацию, и они должны стать так называемыми "технарями", – подчеркивает Макс Турунен, преподаватель иностранных языков. – Нас учат тому, что мы должны давать ученикам как можно более аутентичный материал", не адаптированный для младшего возраста.

Методологи, которые разрабатывают программы для финских школ, считают, что именно глубокие междисциплинарные связи и ориентация школьников на самостоятельные решения – лучший способ подготовить финских школьников ко взрослой жизни.

"Невозможно предположить, какие профессии будут востребованы, например, через 50 лет. Поэтому учителю сложно направлять ученика в сторону выбора какой-то конкретной профессии, – объясняет Пяйви Хююринен. – Задача современной финской системы образования – научить детей осваивать новые навыки самостоятельно. Это дает ученику готовность к тому, что если, например, через 10 лет выбранная им профессия не будет соответствовать времени, то он сможет быстро переквалифицироваться. А если содержание профессии расширится, то он сможет быстро дополнительно освоить необходимые навыки и умения".

Еще один важный элемент школьной системы в Финляндии – интеграция учеников в международное сообщество, начиная с младших классов:

"Через два года у нас в стране вступает в силу программа раннего изучения иностранных языков. Поскольку финский язык – очень редкий, и на нем говорят только в Финляндии, для нас самое важное – интернационализироваться, – подчеркивает Пяйви Хююринен. – Поэтому иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, испанский) будут важными предметами уже в начальной школе, а уже с первого класса английский станет вторым обязательным языком".