Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в среду, 22 августа, договорилась о введении перемирия в регионе к новому учебному году. Режим прекращения огня вступает в силу с 00:01 29 августа.
© Sipa / Scanpix

Стороны в рамках перемирия также договорились дать наблюдателям ОБСЕ надежный и безопасный доступ на всей территории Украины, уточнила в своем Facebook представитель украинского правительства в Контактной группе Дарка Олифер.

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Весной этого года Трехсторонняя контактная группа согласовывала "пасхальное перемирие", затем договаривалась о прекращении огня с 1 июля "в связи с началом жатвы". Наблюдатели в это время фиксировали нарушения режима прекращения огня.

В Трехстороннюю контактную группу входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Deutsche Welle
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