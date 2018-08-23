Стороны в рамках перемирия также договорились дать наблюдателям ОБСЕ надежный и безопасный доступ на всей территории Украины, уточнила в своем Facebook представитель украинского правительства в Контактной группе Дарка Олифер.
Весной этого года Трехсторонняя контактная группа согласовывала "пасхальное перемирие", затем договаривалась о прекращении огня с 1 июля "в связи с началом жатвы". Наблюдатели в это время фиксировали нарушения режима прекращения огня.
В Трехстороннюю контактную группу входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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