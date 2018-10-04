Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово персоной нон-грата. Об этом было сообщено 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
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"Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", - говорится в заявлении МИД.

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В МИД заявили, что рассчитывают, "что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства".

"Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - резюмируют дипломаты.

Как сообщалось, в отношениях Украины и Венгрии прогрессирует новый кризис. Ее вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео консул призывает закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Киев вышлет венгерского консула в Берегово.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.

Украинская правда
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