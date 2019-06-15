Конституционный суд Молдавии отменил собственное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране. Постановление было опубликовано в субботу, 15 июня, на официальном сайте суда.
Основанием для отмены решения послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте, следует из документа. Парламент во главе с Зинаидой Гречаный, назначенной председателем 8 июня, получает статус конституционного, как и принятые им нормативные акты, а также акты, принятые правительством во главе с Санду.
Правительственный кризис в Молдавии
Накануне правительство Демократической партии в Молдавии (ДПМ) ушло в отставку. Партия олигарха Влада Плахотнюка уступила власть коалиции, состоящей из проевропейских и прокремлевских сил. Вечером 14 июня политики и бизнесмены, связанные с ДПМ, на частных самолетах покинули страну.
В Молдавии в течение почти недели действовали одновременно два правительства. Евросоюз, США и РФ поддержали альянс социалистов, возглавляемых пророссийски ориентированным президентом страны Игорем Додоном, и проевропейского блока ACUM (в него входят партии "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда"). Плахотнюк, которого из-за его финансовых действий разыскивает Россия, этот альянс не признал, настаивая на том, что у власти должна остаться его партия. Однако это мнение не нашло понимания в международном сообществе. По данным молдавских СМИ, решение отказаться от претензий на власть было принято после визита представителей ДПМ в посольство США.
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Основанием для отмены судом своего решения послужила...
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