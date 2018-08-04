В Германии 89-летняя правая экстремистка Урсула Хавербек будет и дальше отбывать свой срок за отрицание Холокоста. Такое решение обнародовал Федеральный конституционный суд ФРГ, оставив без удовлетворения апелляцию Хавербек.
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В решении суда указывается, что отрицание массовых убийств во времена национал-социализма, а также распространение ложных и фальшивых утверждений не подпадает под основополагающее право на свободу мнений.

Урсула Хавербек, выдвинутая ведущим кандидатом от партии "Правые" для участия в выборах в Европарламент в 2019 году, была приговорена земельным судом Вердена к 2,5 годам лишения свободы за отрицание Холокоста. В частности, она утверждала, что Освенцим был обычным трудовым лагерем, а не лагерем уничтожения. Приговоры в отношении Хавербек, обвиняемой в разжигании межнациональной ненависти, были вынесены также судами в Детмольде, Гамбурге и Берлине. В мае 2018 года она была арестована.

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В то же время конституционный суд решил, что публичное преуменьшение нацистских преступлений не является автоматически наказуемым деянием. Его можно считать таковым только в случае, если подобные утверждения подрывают "общественное спокойствие", сообщает агентство AFP. В противном случае, решил суд, демократическое общество должно воспринимать и подобные "внушающие беспокойство мнения".

Суд рассмотрел иск владельца интернет-портала Netzradio Germania и аналогичного канала в Youtube, которого суд в Падеборне оштрафовал на 3000 евро за разжигание межнациональной розни. Причиной штрафа стал гостевой комментарии на интернет-портале, автор которого раскритиковал выставку "Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941 — 1944 годах". Экспозицию, демонстрировавшуюся в 1995-1999 гг. в 34 городах Германии и Австрии посмотрели около 900 тысяч человек.

В частности автор комментария обвинил союзные армии-победительницы в "лживой пропаганде". По его словам, данные о числе уничтоженных в Бухенвальде или Освенциме евреях были "ужасно извращены", в то время как "историческая правда" преследовалась.

Суд отметил, что хозяин портала должен был дать оценку автору комментария, но удовлетворил иск, отменив штрафные санкции.

Deutsche Welle
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