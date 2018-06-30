Как передает The Local, суд удовлетворил жалобу военнослужащего-интерсексуала под псевдонимом Алекс Юрген, который со ссылкой на Европейскую конвенцию о правах человека настаивает на том, что в официальных государственных документах в местах указания пола, помимо вариантов "мужчина" и "женщина", должен быть вариант "другой" или "интер".

Суд в своем постановлении подчеркнул, что статья 8 Европейской конвенции о правах человека гарантирует право на "индивидуальную сексуальную идентичность" и защищает, в частности, "людей с альтернативной сексуальной идентичностью". "Каждый человек имеет право на уважение своей частной и семейной жизни", - подчеркивает КС.

"Впервые в жизни я чувствую, что меня признают тем, кто я есть, кем я рожден", - прокомментировал решение КС Алекс Юрген, чье настоящее имя остается засекреченным.

Это решение суда приветствовали оппозиционные социал-демократическая, либеральная и экологическая партии. В то же время крайне правая Партия свободы (FPOe), младший партнер в коалиционном правительстве Австрии, назвала постановление КС "совершенно непонятным", заявив, что оно вызовет "многочисленные проблемы, особенно в вопросах военной службы или пенсионного возраста".

В ноябре прошлого года соседняя Германия стала первой европейской страной, где система правосудия призвала к официальному признанию третьего пола. Позже аналогичное решение приняли Нидерланды. Еще в 2014 году это произошло в Индии и Австралии.