Несмотря на то, что Русская православная церковь (РПЦ) разорвала каноническое общение с Константинопольским патриархатом, входящая в его состав Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — Экзархат Вселенского патриархата — и сам Константинополь не прекратили его, в том числе, с Московским патриархатом. Об этом говорится в сообщении канцелярии архиепископа экзархата русских приходов в Западной Европе, опубликованном на его сайте.
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Bartolomėjus I Sumeloje, Turkijoje

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью", — подчеркнули в епархии, заметив также, что канонического общения с Московским патриархатом после решения РПЦ не прерывал и Константинополь. "Вселенский патриархат <...> продолжает поминать его [Московский патриархат] в порядке, установленном в диптихе", — заметили в канцелярии.

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"Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", — говорится также в документе.

Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом Русская православная церковь приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.

Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Подобные действия в РПЦ сочли легализацией раскола. 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.

РБК
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