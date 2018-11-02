В ближайшее время Вселенский патриархат созовет Объединительный собор, который создаст церковь под названием "Православная церковь в Украине", - именно она получит томос об автокефалии (грамоту о независимости) от Константинополя и станет единственной канонической церковью в государстве.

Приглашение к участию в этом соборе получат все православные епископы, пребывающие в Украине, независимо от того, к какой церкви они принадлежали до сих пор.

О позиции Константинополя относительно нынешнего положения православной церкви на Украине и ее будущего Би-би-си рассказал влиятельный архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, давно и глубоко занимающийся украинской проблематикой, архиепископ Телмисский Иов (Геча).

Несмотря на то, что владыка Иов не решается спрогнозировать точную дату издания "украинского томоса", по его мнению, обретение самостоятельности украинской церковью не приведет ни к расколу в мировом православии, ни к вспышке религиозной напряженности на Украине.

Своих же "собратьев" из Русской церкви он призывает вернуться к единению со Вселенским патриархатом и перестать угрожать расколом в православии. Обвинения в адрес Константинополя в раскольничестве и "восточном папизме", которые сейчас звучат из Москвы, архиепископ Иов называет беспочвенными и основанными на незнании церковных канонов.

Храм в Шамбези

"Для Константинополя украинский вопрос не нов, он не возник позавчера. Каждый президент Украины кроме Виктора Януковича приезжал на Фанар (в стамбульскую резиденцию Константинопольского патриарха) и просил об автокефалии", - говорит архиепископ Иов, когда мы входим в храм апостола Павла при Православном центре Вселенского патриархата в Шамбези.

В городке Шамбези под Женевой в 60-х годах прошлого века Константинополь обустроил свой учебный и экуменический центр

Именно здесь, говорит владыка Иов, в этом храме, Московский патриарх Кирилл в январе 2016 года торжественно пообещал принять участие во Всеправославном соборе, запланированном на лето того же года. В итоге Русская церковь тогда не прислала свою делегацию на первый за более чем тысячу лет собор. В следующий раз московский и вселенский патриархи встретились лично в последний день лета 2018 года в Стамбуле, и главной темой беседы предстоятелей была автокефалия для украинской церкви.

Архиепископ Иов - один из крупнейших специалистов Константинопольского патриархата по украинскому вопросу. Украинец по происхождению, родившийся в Канаде, он не раз бывал в Киеве, вел переговоры с политическими и церковными деятелями Украины.

Он лично присутствовал на встрече Петра Порошенко с патриархом Варфоломеем в апреле этого года, после которой президент Украины публично заявил, что автокефалия для украинского православия "близка как никогда".

Сейчас, когда процесс преодоления раскола в украинском православии вышел, как считает Вселенский патриархат, на финишную прямую, Би-би-си расспросила владыку Иова о том, как Константинополь принимал решение, которое может стать переломным для мирового православия, и чего ожидать от этого процесса дальше.

Как все начиналось

По словам архиепископа Иова, идея предоставления автокефалии украинской церкви прорабатывалась Константинополем не один год

Константинополь изучал ситуацию на Украине десятилетиями, однако активно вопросом автокефалии для украинской церкви Вселенский престол занялся в 2016 году, говорит архиепископ Иов.

Этому способствовало несколько факторов.

В июне 2016 года, за считанные дни до открытия Всеправославного собора на Крите, Верховная Рада Украины приняла обращение к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии.

"После событий 2014 года Украина уже никогда не будет ни политической, ни церковной колонией России. Как показывает состояние православной церкви в Украине, она уже давно по всем надлежащим критериям готова к статусу поместной автокефальной церкви", - говорилось в этом документе.

"Каждый депутат - это голос народа. И когда Верховная Рада большинством голосов обратилась к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить автокефалию, это значит, что большая часть украинского народа обратилась с этой просьбой", - говорит архиепископ Иов.

Однако, продолжает он, решающим для Константинополя стал другой фактор.

Решающим фактором в принятии решения об автокефалии стала война и непрекращающиеся страдания многих людей, заявляют в Константинополе

"Речь идет о страданиях людей. Очень много людей в Украине пострадали и страдают от войны в Донбассе. Много людей из-за политических вопросов, из-за агрессии, которую, по их словам, они испытывают в Украине со стороны России и из-за политики РПЦ не находят себе места в церкви Московского патриархата. Нам писали люди, которые говорили: мы больше не можем, наша совесть не позволяет нам посещать эти храмы, когда мы видим, что происходит в нашем государстве ", - говорит владыка Иов.

Формально в Украине еще с начала 1990-х годов существуют три православные церкви, две из которых не признаны мировым православием. Речь идет о церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Единственной канонической церковью на Украине считается церковь Московского патриархата, которая имеет статус самоуправляемой в рамках структуры Русской православной церкви.

Разделение церквей: почему это важно не только православным

К концу XVII века Киевская митрополия, в которую входили территории современных Украины, Беларуси, Литвы и Польши, находилась в юрисдикции Вселенского патриархата. Однако в 1686 году Константинополь, в силу складывавшейся тогда политической обстановки, передал право назначения на Киевскую кафедру правящего епископа Московскому патриарху.

Переговоры об объединении православных юрисдикций в Украине, которые на протяжении последних десятилетий велись, в том числе при участии Вселенского патриархата, оказались безрезультатными.

"Московская позиция всегда заключалась в том, что раскольники должны вернуться под юрисдикцию Москвы, покаявшись. К сожалению, этот метод на протяжении тридцати лет оказался неэффективным", - говорит архиепископ Иов.

В конце концов, констатирует он, в определенный момент стало понятно, что этот формат - администрирование Русской церковью украинского православия - не работает, и нужно найти другой формат, который мог бы не только спасать людей, но и объединять их.

И добавляет: единственным подобным форматом, существующим в православной церкви веками и способным помочь в украинской ситуации, является модель автокефалии.

В апреле 2018 года, после досконального изучения украинского вопроса, Константинополь принял принципиальное решение о предоставлении украинской церкви автокефалии, говорит архиепископ Иов.

После апрельской встречи президента Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем в Константинополь из Киева поступили просьбы о предоставлении автокефалии от иерархов непризнанных церквей Украины и нескольких епископов церкви Московского патриархата, подкрепленные аналогичными обращениями президента и Верховной Рады.

В чьих руках решение?

Критики позиции Константинополя, прежде всего, Русская церковь, говорят, что Вселенский патриархат не имеет права единолично принимать решение о предоставлении автокефалии, заявляя, что для этого нужно согласие всех существующих поместных церквей.

Однако архиепископ Иов говорит: Вселенские соборы, постановлениями которых руководствуется мировое православие, образовали всего пять древних патриархатов - Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим (еще к ним на правах автокефалии причисляют Кипрскую церковь). Впоследствии Римская кафедра отпала от православия, и его Первым престолом стал Константинополь.

Все остальные канонические православные церкви мира, включая Русскую, были образованы не решением Вселенских соборов, а непосредственно Вселенским патриархатом.

"Юридически Константинополь имеет это право - это его привилегия провозглашать автокефалию, и в томосах об автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя и обращаться к нему за советом каждый раз, когда у них возникает какой-то вопрос мирового уровня, - настаивает владыка Иов. - Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии".

По мнению представителя Константинопольской церкви, если сегодня Православная церковь России имеет сомнения относительно этого, то она должна отречься от своей собственной автокефалии: "Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу".

"Некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые патриархаты, новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус", - говорит владыка Иов.

Значит ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Русскую церковь, тем более учитывая разрыв ею евхаристического общения с Вселенским патриархатом из-за украинского вопроса?

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение с Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - дипломатично отвечает архиепископ.

По его словам, вопрос о порядке предоставления автокефалий должен был рассматриваться на Всеправославном соборе 2016 года, однако консенсус по этому вопросу между различными церквями достигнут не был, поэтому его решили не включать в повестку дня собора.

"Это значит, что практика, существовавшая до сих пор, продолжается. То есть это Вселенский патриархат провозглашает [новые] автокефалии", - резюмирует архиепископ Иов.

"Кто с этим не согласен, тот отдаляет себя от православия", - добавляет он.

Какова роль других церквей?

После того как Константинополь принял принципиальное решение о предоставлении украинской церкви автокефалии, он направил в поместные церкви свои делегации, чтобы проинформировать их о том, что вскоре в православном мире появится еще одна автокефальная церковь.

Реакции церквей на эту новость были разными, признает архиепископ Иов.

"Их можно отнести к двум категориям. Одни церкви говорили: что Вселенский патриархат решит и провозгласит - то мы и обязаны воспринимать. Другие считали, что поскольку триста лет православная церковь в Украине была под управлением Православной церкви в России, то такое решение должно быть принято в координации с Православной церковью в России".

Более того, по его словам, некоторые церкви сначала говорили посланникам Константинополя, что признают любое его решение по украинскому вопросу, а затем вдруг меняли свою позицию.

При этом он подчеркивает, что речь идет лишь о реакции церквей на сообщение Константинополя о его намерениях, каких-либо переговоров по этому вопросу с другими церквями не велось.

Архиепископ Иов говорит, что ему известно об объезде поместных церквей представителями Русской церкви, однако ему неизвестно, о чем шла речь на этих встречах.

По данным Би-би-си, в ходе этих визитов велись переговоры о противодействии намерениям Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.

Опасаться ли раскола православия?

В недавнем интервью Русской службе Би-би-си глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) не исключил, что в будущем в мировом православии могут сформироваться две семьи православных церквей.

"Если Московская церковь хочет творить что-то, не соответствующее духу священных канонов Вселенских и поместных соборов, если она это делает, она сама себя отдаляет от православия", - говорит архиепископ Иов.

Он напоминает, что со стороны Москвы уже звучали мрачные прогнозы схизмы "еще большей, чем в 1054 году" - это было в 2008 году, когда Вселенский патриарх Варфоломей собирался приехать в Киев на празднование 1020-летия крещения Киевской Руси.

"Но, в конце концов, что произошло? Не только Вселенский патриарх прибыл в Киев, но и покойный патриарх Московский Алексий II прибыл. Они сослужили божественную литургию, а после этого встретились один на один. То есть схизмы не было, и поэтому я считаю, что то, что сейчас говорится, - это лишь пробуют людей напугать, людям угрожать, но никаких оснований для этого нет ", - говорит архиепископ Иов.

Тем не менее, наблюдатели называют потенциальным союзником Москвы Антиохийский патриархат: в его юрисдикции пребывает Сирия, которая в экономическом и политическом плане сейчас зависима от России.

"Антиохийская церковь - это древний патриархат, он прекрасно знает каноны и прекрасно понимает, что такое порядок в православной церкви... Церковь несет миссию, которая стоит выше политики, и мы не можем торговать церковью из-за каких-то геополитических интересов", - комментирует такие прогнозы владыка Иов.

Так же скептически он относится к перспективам повлиять на позицию Константинополя через монастыри Афона.

По данным Русской службы Би-би-си, "афониты" - влиятельные бизнесмены и политики, регулярно совершающие паломничества на Афон, - на протяжении последних лет пожертвовали Святой горе около 200 млн долларов.

Архиепископ Иов напоминает, что Афон относится к канонической территории Константинопольской церкви, а Вселенский патриарх выступает правящим архиереем афонских монастырей.

"Это правда, что паломники из России и Украины привозили в последние годы большую финансовую помощь [на Афон], но не надо забывать, что афонские монастыри очень богаты сами по себе. У них есть очень большие владения на Афоне, кроме того, у них очень много земель, домов и недвижимости за пределами Афона. Поэтому, конечно, если из России не будут приезжать паломники, то не будет этих пожертвований, но это не значит, что на Афоне будет финансовый кризис", - говорит владыка Иов.

Анафема Филарета

Отмена анафемы патриарха Филарета не означает легитимизации раскола или признания неканонических церквей, подчеркивают в Константинополе

Одно из определяющих решений на пути к украинской автокефалии было принято синодом Вселенского патриархата 11 октября.

Константинополь решил вернуть канонический статус главам непризнанных украинских церквей - предстоятелю УПЦ КП Филарету и главе УАПЦ Макарию.

Патриарх самопровозглашенной УПЦ Киевского патриархата Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме Русской православной церковью в 1997 году.

"Речь не идет о том, чтобы признать или оправдать конкретного человека", - говорит архиепископ Иов.

"Автокефалия, которая будет предоставлена Православной церкви в Украине, должна объединить всех православных епископов и всех православных верующих в Украине. Но как это можно сделать, если часть этих епископов были до сих пор в расколе, в схизме, то есть были неканоническими? Надо было дать им канонический статус", - объясняет он логику решения Константинополя.

В то же время владыка Иов подчеркивает: в этом решении не идет речь о какой бы то ни было легитимизации раскола или признании неканонических церквей.

"Это не значит, что их признали как предстоятелей их церквей, потому что это было бы очень нелогично, это бы значило, что мы признали две церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский патриархат... Эти епископы восстановлены как архиереи в лоне Вселенской церкви, и теперь мы ждем следующего шага, когда все эти архиереи объединятся в новой структуре, Православной церкви в Украине, которой будет дан томос об автокефалии", - объясняет он.

По словам владыки Иова, архиереями Вселенской церкви с 11 октября считаются все епископы, которые до сих пор принадлежали к непризнанным церквям, никакого нового рукоположения им проводить не нужно. Так же не нужно заново крестить людей, ранее принявших крещение в Киевском патриархате или УАПЦ.

"Согласно канонам Вселенских соборов, если человек был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа в схизме или в ереси, его крещение признается, когда этот человек возвращается в лоно церкви", - объясняет он.

Каков теперь статус УПЦ Московского патриархата?

Архиепископ Иов подчеркивает: с 11 октября этого года архиереями Вселенской церкви являются не только епископы, принадлежащие к УПЦ КП и УАПЦ, но и священнослужители церкви Московского патриархата на Украине.

Одним из пунктов этого самого решения Константинопольский патриархат отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в администрирование Русской церкви.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине", - говорит представитель Вселенского патриархата.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине согласно этому решению синода де-факто являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - объясняет архиепископ Иов.

На деле это означает, что все иерархи украинских церквей, неважно, к канонической церкви они принадлежали раньше или находились в расколе, сейчас в глазах Константинополя имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.

И, соответственно, они обладают равными правами участвовать в соборе, который будет созван Вселенским патриархом через экзархов - патриарших посланников в Украине.

В то же время архиепископ Иов воздерживается от ответа на вопрос, когда именно может быть созван собор, который образует новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что время пришло.

Могут ли сосуществовать две церкви в Украине?

До сих пор представители официального Киева и непризнанных церквей заявляли, что в объединительном соборе примут участие только те архиереи церкви Московского патриархата, которые обратились в Константинополь с просьбой о предоставлении украинскому православию автокефалии. А те священники и миряне, которые пожелают и дальше пребывать в единстве с Русской церковью, получат такую возможность.

При этом в качестве примера для Украины часто приводят Эстонию, где с середины 1990-х годов существуют две параллельные юрисдикции, которые подчиняются, соответственно, Москве и Константинополю.

Архиепископ Иов воспринимает такие заявления скептически.

"Если будет так, как некоторые сейчас говорят, - что те, кто не захочет украинской автокефалии, смогут остаться как российский экзархат или неизвестно что - это антиканонически. Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь, и эта автокефальная православная церковь должна объединять всех", - говорит он.

Ситуацию, сложившуюся в Эстонии, он называет компромиссом, найденным временно. К тому же, напоминает он, Эстонская церковь в подчинении Константинополя является автономной, а не автокефальной, так что и подход здесь принципиально иной, чем в вопросе Украины.

"Если мы хотим следовать церковным канонам, повторения Эстонии в Украине не может быть", - подчеркивает он.

Но что в таком случае произойдет с православными епископами - прежде всего, Московского патриархата, - которые не примут участие в объединительном соборе и останутся вне новой церкви? Их отлучат от церкви?

"Это всё - процесс, - объясняет владыка Иов. - Есть такая греческая поговорка: время - лучший лекарь. Надо понимать, что цель - это излечить раскол, существовавший в Украине в течение последних тридцати лет. Когда вы заболеете и идете к врачу, он не может вас вылечить моментально, он пропишет вам курс лечения, который может длиться пару дней, пару недель, пару месяцев, пару лет, в зависимости от вашей болезни. Мы сейчас в процессе лечения. Цель - объединение украинского православия. А сколько времени это займет - думаю, только Богу известно".

По словам представителей РПЦ, появление на Украине автокефальной, полностью независимой от Москвы церкви неминуемо приведет к нарастанию напряженности в обществе и даже к кровопролитным религиозным конфликтам.

"Кровопролитие продолжается в Украине, на Донбассе, уже четыре года... Что еще хуже может произойти? Чтобы это все остановилось, достаточно решения одного человека, в Москве, потому что ясно, кто какую землю желает захватить... Именно из-за этого конфликта православные верующие в Украине и украинское государство просили автокефалию, чтобы Православная церковь в Украине была независимой от влияния чужого, враждебного государства", - отвечает на эти заявления архиепископ Иов.

Как будет называться новая церковь?

В Киеве продолжается оживленная дискуссия по поводу названия еще не созданной церкви. Представители Киевского патриархата считают, что она должна называться "Украинская православная церковь" - однако проблема в том, что именно так звучит юридическое название церкви Московского патриархата.

Поэтому, рассуждают в Киевском патриархате, их "коллеги" из Московского патриархата после образования новой церкви должны будут изменить название - например, назвавшись митрополией или экзархатом Русской церкви в Украине.

Однако архиепископ Иов говорит, что новая церковь будет называться иначе: "Православная церковь в Украине".

"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь едина... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству, - объясняет он. - На греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии в Болгарии… Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм".

Из слов архиерея также следует, что решения Константинополя относительно украинской церкви могут быть в принципе применены и к Беларуси, нынешняя территория которой когда-то тоже относилась к древней Киевской митрополии.

"На данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому вопрос [о предоставлении белорусской церкви автокефалии] не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассмотрен аналогично [украинскому]", - говорит архиепископ Иов.

Долгим ли будет разрыв отношений?

Озвученные Константинополем намерения предоставить автокефалию украинской церкви привели к кризису в отношениях между Вселенским патриархатом и Русской церковью: на синоде 15 октября РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Более того, как заявил в недавнем интервью Русской службе Би-би-си митрополит Иларион (Алфеев) в случае, если украинская церковь получит автокефалию, синод РПЦ соберется снова и будет принимать дальнейшие решения - которые, очевидно, еще больше углубят раскол между Москвой и Константинополем.

Несмотря на это, архиепископ Иов называет архиереев Русской церкви своими собратьями, признавая, что в Константинополе были готовы к резкой реакции Москвы на ожидаемое предоставление украинской церкви автокефалии.

"Но мы не можем жить под угрозами и оставаться равнодушными к спасению миллионов людей только потому, что кому-то это не нравится... Здесь речь идет не об интересах Константинополя или интересах Москвы, здесь речь идет о спасении и состоянии миллионов людей, православных верующих в Украине", - говорит он.

Тем более, констатирует архиепископ Иов, решая украинский вопрос, Вселенский патриархат ничего не приобретает для себя.

"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то приобрести, он мог бы просто возродить свою митрополию, существовавшую [в Киеве] до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - говорит он.

По его мнению, и Москва с появлением на православной карте мира новой автокефальной украинской церкви ничего не теряет, ведь устройство, которое до сих пор существовало в УПЦ МП, фактически мало чем отличалось от автокефалии. Москва сама не раз подчеркивала, что предстоятель украинской церкви избирается в Киеве и церковь самостоятельна по всем юридическим, финансовым и кадровым вопросам.

"Ересь папизма"

Сейчас представители Москвы обвиняют Константинополь в превышении властных полномочий - "ереси восточного папизма". По их утверждениям историческое "первенство чести" Вселенского патриарха - вещь скорее церемониальная, которая не дает ему прав вторгаться на чужую каноническую территорию и единолично принимать решения, влияющие на судьбы миллионов.

Авторы подобных обвинений не знают церковного права и канонов церкви, отвечает на такие упреки архиепископ Иов и подробно объясняет (ссылка на полный текст интервью) канонические основания каждого решения, принятого Вселенским престолом по украинскому вопросу.

"Если мы говорим, что обвиняем Константинополь в псевдопапизме, то это не совпадает ни с правилами Вселенских соборов, ни с практикой того, откуда церкви получили автокефалию", - заключает он.

Несмотря на недавние решения синода Московского патриархата, Константинополь, со свой стороны, не прерывал евхаристического общения с Русской церковью.

На вопрос, при каких обстоятельствах такой разрыв отношений был бы возможен, архиепископ Иов отвечает: "Это должно быть что-то очень сильное относительно вероучения или канонического устройства церкви".

Нынешние трения между Москвой и Вселенским престолом по поводу украинского вопроса Константинополь, очевидно, таковыми не считает.

"Все решения, которые принимает Константинополь, он принимает согласно канонам церкви, канонам Вселенских и поместных соборов и святых отцов. Он всегда это делает в духе Евангелия. Думаю, не надо забывать, что в Евангелии Господь наш Иисус Христос не призывает нас к ненависти, не призывает нас быть грубыми с людьми или угрожать им, входить с людьми в войну. В Евангелии Господь призывает нас к любви, к прощению, к милосердию, к пониманию. И потому Константинополь всегда принимает решения в соответствии с церковными канонами, в духе Евангелия для того, чтобы обеспечить спасение людям".

Однако как в Константинополе видят пути выхода из нынешней непростой ситуации в отношениях между двумя церквями?

"История нас учит, что все православные церкви без исключения, и прежде всего Православная церковь в России, когда приходит момент угрозы, какой-то проблемы, обращаются к Константинополю за поддержкой и советом, - говорит он. - Думаю, никто в данный момент в православном мире не желает, чтобы церкви изолировали себя друг от друга... Так что я оптимист, и думаю, что православная церковь найдет выход из этого положения".