Консилиум экспертов в Латвии запретил исполнять гимн страны в стиле рэп

Помимо запрета на свободную аранжировку гимна страны, выдвигаются и определенные требования к тональности исполнения. Так, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор.

В свою очередь, если гимн поет один человек (с инструментальным сопровождением или без него), то рекомендуемая тональность — ре мажор. При этом допускается возможность того, что дискуссию о "правильных" и "неправильных" тональностях придется продолжить.

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения — 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется.

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что их идеи стоит прописать в латвийском законодательстве.

"Гимн — это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением. Нормативное регулирование гимна уже сейчас правильное и хорошее, но все это не слишком хорошо исполняется на практике. То есть при исполнении гимна есть ошибки, неточности. И у этого есть два важных последствия. Во-первых, гимн уродуется. Во-вторых, гимн исполяют хоры, которые также перенимают неверную манеру пения, и эти ошибки чувствуются", — рассказала глава отдела гуманитарных и социальных наук Академии Наук Райта Карните.