Помимо запрета на свободную аранжировку гимна страны, выдвигаются и определенные требования к тональности исполнения. Так, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор.
В свою очередь, если гимн поет один человек (с инструментальным сопровождением или без него), то рекомендуемая тональность — ре мажор. При этом допускается возможность того, что дискуссию о "правильных" и "неправильных" тональностях придется продолжить.
Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения — 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется.
Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что их идеи стоит прописать в латвийском законодательстве.
"Гимн — это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением. Нормативное регулирование гимна уже сейчас правильное и хорошее, но все это не слишком хорошо исполняется на практике. То есть при исполнении гимна есть ошибки, неточности. И у этого есть два важных последствия. Во-первых, гимн уродуется. Во-вторых, гимн исполяют хоры, которые также перенимают неверную манеру пения, и эти ошибки чувствуются", — рассказала глава отдела гуманитарных и социальных наук Академии Наук Райта Карните.
В Дании украдена бутылка водки стоимостью миллион евро (2)
Водка стоимостью в 1,1 млн евро была произведена...
Чья ядерная кнопка больше: Трамп заявил, что у него она мощнее, чем в КНДР (10)
Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" заявил,...
В США скончался глава мормонов Томас Монсон
В США в возрасте 90 лет скончался 16-й президент Церкви...
Консилиум экспертов в Латвии запретил исполнять гимн страны в стиле рэп
Консилиум экспертов пришел к выводу, что гимн Латвии...
Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт (1)
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во...
TOP новостей
Премьер Литвы уточнил свою позицию по России: общение лучше его полного отсутствия (276)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...
Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (8)
"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...
Cуд в Литве окончательно постановил: оснований возбуждать дело в отношении Ванагайте нет (12)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в среду окончательно...
Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (6)
Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...
Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (19)
В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...