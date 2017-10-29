Консерваторы лидируют на выборах в парламент Исландии

Вопрос о том, кто получит мандат на формирование правительства по итогам парламентских выборов в Исландии, пока остается открытым из-за раздробленности политического ландшафта.
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Консервативная Партия независимости под председательством премьера Бьярни Бенедиктссона лидирует на парламентских выборах в Исландии, набирая 25,5 процента голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты подсчета около 50 процентов бюллетеней, сообщила в субботу, 28 октября, газета Dagblaðið-Visir.

Таким образом в однопалатном парламенте - альтинге - она, по предварительным оценкам, может рассчитывать на 17 мандатов, в то время как в прошлом созыве располагала 21.

Левая политическая партия - "Движение левых "зеленых" - во главе с Катрин Якобсдоттир получает 16,9 процента голосов и, по всей видимости, сможет провести в альтинг 11 депутатов.

У "Социал-демократического альянса" - 12,8 процента и, предположительно, - восемь парламентских мест.

"Пираты" ухудшили результат

На четвертой и пятой строчках пока расположились Прогрессивная партия, у которой около 10,7 процента и семь возможных кресел в альтинге, а также Центральная партия с 10,2 процента голосов и шестью мандатами.

Пиратская партия заручилась поддержкой 8,7 процента избирателей и, скорее всего, будет представлена пятью законодателями. Для нее это - значительный шаг назад, поскольку в парламенте прошлого созыва было не менее десяти "пиратов".

Выборы на фоне политического кризиса

Парламентские выборы в Исландии, где нарастает политический кризис, - уже вторые за минувшие 12 месяцев. Прошлый альтинг был избран в октябре 2016 года.

После того как правящая правоцентристская коалиция оказалась в центре скандала, премьер-министр Бенедиктссон был вынужден распустить парламент. Отец главы правительства обвинялся в том, что якобы попытался удалить из специального уголовного реестра данные о человеке, осужденном за изнасилование и уже отбывшем срок наказания. Небольшая партия "Светлое будущее", которая на этот раз не проходит в парламент, обвинила правящую Партию независимости в попытке утаить эту информацию.

Судьба мандата на формирование правительства - неясна

Между тем пока неясно, какая из политических сил может получить мандат на формирование правительства. Консервативная Партия независимости испытывает проблемы с поиском партнеров по коалиции, а левые, социал-демократы и "пираты" - пока не получают необходимого большинства.
В 2013 году из-за раздробленности политического ландшафта правительство также было сформировано лишь через три месяца после выборов.

Deutsche Welle
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