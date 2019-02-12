Как сообщил журналистам сенатор от республиканцев Ричард Шелби, конгрессменам удалось достигнуть договоренностей на закрытой встрече, которая продолжалась до позднего вечера. По его словам, детали соглашения станут известны позднее.

Пока неясно, поддержит ли это соглашение президент США Дональд Трамп, который во вторник выступает перед своими сторонниками в Техасе. "Мы в любом случае строим стену", — заявил он.

Участники переговоров надеялись заключить соглашение к понедельнику, чтобы дать конгрессу время для принять закон о бюджете к пятнице, однако переговоры зашли в тупик.

25 января президент Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после "шатдауна", который начался в конце года, продлился 35 дней и стал самым длительным в истории США.

"Шатдаун" затронул 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.

Камнем преткновения в споре о бюджете стало требование Трампа выделить 5,7 млрд долларов на пограничные укрепления. Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой в рамках реализации предвыборного обещания об усилении борьбы с нелегальными мигрантами.

Демократы, контролирующие Палату представителей, отказываются выделять эти деньги, заявляя о бессмысленности строительства такой стены.

Накануне переговоры зашли в тупик из-за из-за требования демократов сосредоточить усилия миграционных служб на задержании мигрантов только с криминальным прошлым, а не тех, у кого просрочены визы.

Демократы надеялись договориться о сокращении числа мест для задержанных примерно в два раза — до 16,5 тыс. Приблизительно столько мигрантов содержалось под стражей во времена президентства Барака Обамы.

Трамп обрушился на своих оппонентов с критикой.

"Я не думаю, что демократам в пограничном комитете позволят заключить сделку их лидеры. Они предлагают очень мало денег для остро необходимой пограничной стены, а теперь еще неожиданно урезать число мест для осужденных за насилие преступников", — написал он в "Твиттере".