Нижняя палата американского Конгресса, большинство в котором составляют демократы, поддержала законопроект подавляющим большинством голосов 357 голосами "за" при 22 республиканцах, высказавшихся "против". Сейчас законопроект перешел на рассмотрение Сената, который контролируется республиканцами. Пока неизвестно, поддержат ли инициативу Палаты представителей в Сенате, хотя там недавно был представлен похожий законопроект.
На пресс-конференции, которая состоялась накануне голосования, законодатели-демократы заявили, что они обеспокоены публикациями в прессе по поводу планов Дональда Трампа о прекращении членства США в НАТО. Североатлантический альянс был сформирован 70 лет назад США, Канадой и их союзниками в Европе для военного противостояния СССР и его сателлитам.
В статье, опубликованной на прошлой неделе в New York Times, сообщается, что в течение всего 2018 года Трамп неоднократно говорил в частных беседах с советниками о своем желании вывести США из состава НАТО. В публичных выступлениях президент не раз критиковал союзников по военному блоку за то, что они тратят слишком мало средств на нужды обороны.
Авторы законопроекта, принятого во вторник в Палате представителей, заявляют о поддержке НАТО и недопустимости любых попыток вывода США из состава Альянса в одностороннем порядке. "Этот закон ясно показывает, что Конгресс США верит в миссию, которая есть у НАТО, и будет предотвращать любые недальновидные попытки подорвать деятельность Альянса или вывести из него нашу страну в одностороннем порядке", - заявил на пресс-конференции Стени Хойер, лидер демократического большинства в Палате представителей.
"То, что нам приходится делать это – отчасти безумие", - добавил конгрессмен-демократ Том Малиновски, бывший замминистра обороны США, - "Я всерьез воспринимаю (то, о чем говорит) президент Соединенных Штатов. Он никогда не скрывал своего презрения к НАТО и своей готовности его покинуть... Единственным сдерживающим фактором остается Конгресс".
На прошлой неделе в Сенате был представлен законопроект, разработанный республиканцами и демократами. В нем говорится, что президент США не имеет права выводить страну из состава НАТО без одобрения Сената.
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