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Представители Конгресса США отказались от предложенных администрацией Трампа тестов на коронавирус и предложили направить их на "передовую" борьбы с COVID-19. Президент США удивился отказу.
Donaldas Trumpas, Nancy Pelosi
Donaldas Trumpas, Nancy Pelosi
© Reuters / Scanpix

Американские конгрессмены отказались от предложения Белого дома предоставить им быстрые тесты на выявление коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, обнародованном в субботу, 2 мая.

"Конгресс хочет по-прежнему направлять ресурсы объектам, которые находятся на передовой (борьбы с пандемией. - Ред.), где они максимально быстро смогут принести наибольшую пользу", - говорится в пресс-релизе. На будущей неделе конгрессмены должны вернуться в Вашингтон, чтобы возобновить свою работу после паузы.

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на отказ законотворцев в Twitter: "Нет причин отказываться, кроме политических. У нас предостаточно тестов"


В США наибольшее число заразившихся

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в США сделано более 6,9 млн тестов на коронавирус. Страна занимает первое место в мире по абсолютному количеству заболевших COVID-19 - более 1,1 млн человек.

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Deutsche Welle
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