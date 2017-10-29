Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США получит доступ к учетным документам банка, через который проходили транзакции с вашингтонской фирмой Fusion GPS, занимавшейся составлением компрометирующего досье на Дональда Трампа на этапе его избирательной компании. Об этом в субботу, 28 октябя, сообщило агентство Reuters.

Федеральный судья 27 октября продлил для фининститута, название которого не разглашается в интересах следствия, срок ответа на судебный запрос, адресованный, в частности, компании Fusion GPS. Ранее стало известно, что эта фирма привлекла к работе Кристофера Стила, руководителя лондонской частной консультационной компании Orbis Business Intelligence, в штат которой входят бывшие сотрудники британских спецслужб.

Как утверждала 24 октября газета The Washington Post финансирование, перечислявшееся для сбора этого досье, продолжалось до выборов в начале 2016 года. В переводе средств на эти цели подозреваются избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC). Доступ к документам с платежами должен помочь подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Что вошло в досье?

В 35-страничном досье содержится порочащая Трампа информация личного, политического и финансового характера. Один из составителей - Кристофер Стил, бывший сотрудник британской спецслужбы MI6, ранее работал в России.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.