Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США получит доступ к учетным документам банка, через который проходили транзакции с вашингтонской фирмой Fusion GPS, занимавшейся составлением компрометирующего досье на Дональда Трампа на этапе его избирательной компании. Об этом в субботу, 28 октябя, сообщило агентство Reuters.
Федеральный судья 27 октября продлил для фининститута, название которого не разглашается в интересах следствия, срок ответа на судебный запрос, адресованный, в частности, компании Fusion GPS. Ранее стало известно, что эта фирма привлекла к работе Кристофера Стила, руководителя лондонской частной консультационной компании Orbis Business Intelligence, в штат которой входят бывшие сотрудники британских спецслужб.
Как утверждала 24 октября газета The Washington Post финансирование, перечислявшееся для сбора этого досье, продолжалось до выборов в начале 2016 года. В переводе средств на эти цели подозреваются избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC). Доступ к документам с платежами должен помочь подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Что вошло в досье?
В 35-страничном досье содержится порочащая Трампа информация личного, политического и финансового характера. Один из составителей - Кристофер Стил, бывший сотрудник британской спецслужбы MI6, ранее работал в России.
Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.
Десятки людей погибли в результате двойного теракта в столице Сомали
Боевики "Аш-Шабаб" подорвали автомобиль у входа в...
Куба обвинила США в "политической манипуляции" (1)
В Гаване убеждены, что заявления Вашингтона об...
Консерваторы лидируют на выборах в парламент Исландии
Вопрос о том, кто получит мандат на формирование...
ЕС с помощью виз давит на страны, не принимающие обратно мигрантов (2)
Брюссель грозит визовыми ограничениями государствам,...
Власти Беларуси предпочитают забыть о жертвах сталинских репрессий (3)
В Беларуси нет ни одного официального памятника...
TOP новостей
Спасатели прогнозируют в Литве сильный ветер (2)
Спасатели предупреждают о том, что в воскресенье и в...
Эмигранты вернулись в Литву и обнаружили пепелище (76)
Литовская пара эмигрировала в Лондон , чтобы...
Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (290)
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...