Конгрессмены хотят помешать Трампу начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США намерена ограничить возможности президента Дональда Трампа при принятии решения о нападении на Иран из опасений, что проводимая президентом воинственная политика приведет к ненужной войне. Члены палаты, где большинство имеют оппозиционные Трампу демократы, вечером в пятницу, 12 июля приняли поправку к более широкому закону об обороне, которая запрещает финансирование военных операций против Ирана за исключением тех случаев, когда они необходимы в целях самозащиты или недвусмысленно одобрены Конгрессом.

В то же время аналогичная поправка не прошла через Сенат, где большинство имеют республиканцы. Теперь двум палатам Конгресса придется вести переговоры, чтобы согласовать приемлемые для обеих сторон формулировки.

По словам конгрессмена-демократа Ро Ханна, инициировавшего принятие данной поправки, этот документ показывает, что США сыты по горло войнами. "Откровенно говоря, эта поправка призвана предотвратить как раз то, что президент обещал американскому народу не делать - ввязываться в очередную бесконечную, дорогостоящую войну на Ближнем Востоке", - указал он.

Трамп угрожает Ирану

Дональд Трамп, вышедший в 2018 году из международной атомной сделки с Ираном и распорядившийся о введении масштабных санкций против этой страны, в июне 2019 года санкционировал нанесение удара по Ирану после того, как тот сбил американский беспилотник, однако в последнюю минуту отменил приказ.

По словам президента США, он считает, что имеет законное право атаковать Иран. После терактов в США 11 сентября 2001 года, американские администрации уже неоднократно пользовались одобренным Конгрессом правом на применение силы для оправдания целой серии военных операций во всем мире, напоминает агентство AFP.

"Безрассудная поправка"

Один из лидеров республиканцев в Палате представителей Майкл Маккол назвал одобренную палатой поправку "безрассудной", подчеркнув, что армию нельзя тормозить потенциально длительными законодательными процедурами. "Это свяжет руки нашим военным в опасное время. Мы хотим, чтобы Иран и его террористические пособники подумали дважды, прежде чем нападать на американцев, наших друзей или наши интересы", - пояснил Маккол.

Тем не менее 27 конгрессменов-республиканцев проголосовали в поддержку резолюции, ограничивающей возможности Трампа в конфликте с Ираном.